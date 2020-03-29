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    Игроки ЦСКА будут тренироваться дома до 7 апреля

    ЦСКА до 7 апреля продолжит работать дистанционно из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил старший тренер московской команды Сергей Овчинников.

    «Сейчас до 7 апреля. Конечно, ребята присылают видео домашних тренировок нам. Они делают свою работу.

    Насколько мне известно, все легионеры остались в Москве, у нас карантин», – сказал Овчинников.

    • РПЛ официально приостановлена до 10 апреля.
    • Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщал, что чемпионат возобновится не раньше 24 апреля.

    Источник: «Р-Спорт»

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    29.03.2020 00:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +395

      Граф2019 29 марта, 15:22

      и после рвать всех как тузик тапки...

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