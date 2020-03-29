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Игроки ЦСКА будут тренироваться дома до 7 апреля

29 марта 2020, 00:37
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ЦСКА до 7 апреля продолжит работать дистанционно из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил старший тренер московской команды Сергей Овчинников.

«Сейчас до 7 апреля. Конечно, ребята присылают видео домашних тренировок нам. Они делают свою работу.

Насколько мне известно, все легионеры остались в Москве, у нас карантин», – сказал Овчинников.

  • РПЛ официально приостановлена до 10 апреля.
  • Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщал, что чемпионат возобновится не раньше 24 апреля.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (1)
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Граф2019
1585484533
и после рвать всех как тузик тапки...
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