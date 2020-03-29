Игроки ЦСКА будут тренироваться дома до 7 апреля

ЦСКА до 7 апреля продолжит работать дистанционно из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил старший тренер московской команды Сергей Овчинников.

«Сейчас до 7 апреля. Конечно, ребята присылают видео домашних тренировок нам. Они делают свою работу.

Насколько мне известно, все легионеры остались в Москве, у нас карантин», – сказал Овчинников.