Игроки ЦСКА будут тренироваться дома до 7 апреля

ЦСКА до 7 апреля продолжит работать дистанционно из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил старший тренер московской команды Сергей Овчинников.
«Сейчас до 7 апреля. Конечно, ребята присылают видео домашних тренировок нам. Они делают свою работу.
Насколько мне известно, все легионеры остались в Москве, у нас карантин», – сказал Овчинников.
- РПЛ официально приостановлена до 10 апреля.
- Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщал, что чемпионат возобновится не раньше 24 апреля.
Источник: «Р-Спорт»