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    Бояринцев: «Дикая история из низших лиг? Человек спустился с трибуны и отменил пенальти»

    Бывший полузащитник «Спартака», старший тренер «КАМАЗа» Денис Бояринцев рассказал необычный случай, произошедший в низшей лиге.

    «Самая дикая история из низших лиг? Она случилась в самом начале тренерской деятельности. Первый раз в жизни увидел, как человек спустился с трибуны и отменил пенальти. Счет был, по-моему, 1:1. Судья назначил пенальти, но после разговора со спустившимся с трибуны человеком отменил решение. Хотя все готовились пробить, мяч поставили на отметку. Я был в шоке! Тот матч мы проиграли 1:2.

    На самом деле, есть очень сильные судьи и во второй лиге. А есть те, кто идет в судейство, но при этом плохо понимают внутреннюю составляющую игры. Такие люди с низкой квалификацией есть как в РПЛ, так и во второй лиге. И по каким-то причинам они продолжают судить», – сказал Бояринцев.

    Источник: Sport24

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    30.03.2020 17:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +16001

      DOCTOR PENALTY 13 часов назад

      Это был совсем ещё молодой VAR.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      New Life 17 часов назад

      В РПЛ это не эксклюзив, просто не спускаются на поле, а сидят в ВИП ложе с матюгальником.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      фанат джигурды 18 часов назад

      Спустится ли Миллер?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12578

      vka1970 18 часов назад

      Это всё что нужно знать о российском футболе.

      6
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