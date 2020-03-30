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  • Бояринцев: «Дикая история из низших лиг? Человек спустился с трибуны и отменил пенальти»

Бояринцев: «Дикая история из низших лиг? Человек спустился с трибуны и отменил пенальти»

30 марта 2020, 17:35
4

Бывший полузащитник «Спартака», старший тренер «КАМАЗа» Денис Бояринцев рассказал необычный случай, произошедший в низшей лиге.

«Самая дикая история из низших лиг? Она случилась в самом начале тренерской деятельности. Первый раз в жизни увидел, как человек спустился с трибуны и отменил пенальти. Счет был, по-моему, 1:1. Судья назначил пенальти, но после разговора со спустившимся с трибуны человеком отменил решение. Хотя все готовились пробить, мяч поставили на отметку. Я был в шоке! Тот матч мы проиграли 1:2.

На самом деле, есть очень сильные судьи и во второй лиге. А есть те, кто идет в судейство, но при этом плохо понимают внутреннюю составляющую игры. Такие люди с низкой квалификацией есть как в РПЛ, так и во второй лиге. И по каким-то причинам они продолжают судить», – сказал Бояринцев.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Бояринцев Денис
Комментарии (4)
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vka1970
1585583490
Это всё что нужно знать о российском футболе.
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фанат джигурды
1585584429
Спустится ли Миллер?
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New Life
1585586275
В РПЛ это не эксклюзив, просто не спускаются на поле, а сидят в ВИП ложе с матюгальником.
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DOCTOR PENALTY
1585602845
Это был совсем ещё молодой VAR.
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