Бояринцев: «Дикая история из низших лиг? Человек спустился с трибуны и отменил пенальти»

Бывший полузащитник «Спартака», старший тренер «КАМАЗа» Денис Бояринцев рассказал необычный случай, произошедший в низшей лиге.

«Самая дикая история из низших лиг? Она случилась в самом начале тренерской деятельности. Первый раз в жизни увидел, как человек спустился с трибуны и отменил пенальти. Счет был, по-моему, 1:1. Судья назначил пенальти, но после разговора со спустившимся с трибуны человеком отменил решение. Хотя все готовились пробить, мяч поставили на отметку. Я был в шоке! Тот матч мы проиграли 1:2.

На самом деле, есть очень сильные судьи и во второй лиге. А есть те, кто идет в судейство, но при этом плохо понимают внутреннюю составляющую игры. Такие люди с низкой квалификацией есть как в РПЛ, так и во второй лиге. И по каким-то причинам они продолжают судить», – сказал Бояринцев.