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    Заразившийся коронавирусом Астафьев: «Симптомы по-прежнему отсутствуют»

    Пресс-атташе «Ленинградца» Георгий Начкепия рассказал, как чувствует полузащитник Максим Астафьев, у которого диагностирован коронавирус.

    «Я только что с ним разговаривал, взяли очередной раз тест. Даже если результат будет отрицательный, его подержат там. Остальные все в порядке, у нас кончился карантин. Две недели прошло, у всех все в порядке. Футболисты продолжают соблюдать самоизоляцию. Никто не тренируется вообще, ни взрослые, ни дети, все на паузу встало», – сказал Начкелия.

    Сам Астафьев сообщил, что чувствует себя хорошо. «Симптомы у меня по-прежнему отсутствуют, чувствую себя хорошо, читаю «Анну Каренину», смотрю хорошее кино. Тем не менее считаю очень важным сказать: вирус — это не шутка, ситуацию нужно воспринимать серьезно и принимать все меры предосторожности. Ограничьте социальные контакты, не посещайте общественных мест, почаще мойте руки, проявите выдержку и оставайтесь дома. Это реально спасет жизни», – рассказал Астафьев.

    • Астафьев с 2001-го по 2003 год играл за «Зенит», провел питерскую за команду 35 матчей.
    • В нынешнем сезоне 37-летний футболист провел в ПФЛ 14 матчей и забил три мяча.

    Экс-хавбек «Зенита» Астафьев – первый футболист в России с коронавирусом

    Источник: ТАСС

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    30.03.2020 12:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +75800

      zigbert 15 часов назад

      То ли имунная система у него достаточно крепкая и нет высокой температуры.

      0
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      Рейтинг: +39034

      portero 17 часов назад

      Вот и весь процент смертей надутый таких безсимптомных миллиончик наберется и будет смертность не выше чем от обычного гриппа. Тестов то сколько сделали, Тысяч 200 ?
      Зато теперь всё можно на вирус валить.....
      Да сажать уже можно, а к следующему вирусу, уничтожать на месте заразу.....

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