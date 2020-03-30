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  • Заразившийся коронавирусом Астафьев: «Симптомы по-прежнему отсутствуют»

Заразившийся коронавирусом Астафьев: «Симптомы по-прежнему отсутствуют»

30 марта 2020, 12:51
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Пресс-атташе «Ленинградца» Георгий Начкепия рассказал, как чувствует полузащитник Максим Астафьев, у которого диагностирован коронавирус.

«Я только что с ним разговаривал, взяли очередной раз тест. Даже если результат будет отрицательный, его подержат там. Остальные все в порядке, у нас кончился карантин. Две недели прошло, у всех все в порядке. Футболисты продолжают соблюдать самоизоляцию. Никто не тренируется вообще, ни взрослые, ни дети, все на паузу встало», – сказал Начкелия.

Сам Астафьев сообщил, что чувствует себя хорошо. «Симптомы у меня по-прежнему отсутствуют, чувствую себя хорошо, читаю «Анну Каренину», смотрю хорошее кино. Тем не менее считаю очень важным сказать: вирус — это не шутка, ситуацию нужно воспринимать серьезно и принимать все меры предосторожности. Ограничьте социальные контакты, не посещайте общественных мест, почаще мойте руки, проявите выдержку и оставайтесь дома. Это реально спасет жизни», – рассказал Астафьев.

  • Астафьев с 2001-го по 2003 год играл за «Зенит», провел питерскую за команду 35 матчей.
  • В нынешнем сезоне 37-летний футболист провел в ПФЛ 14 матчей и забил три мяча.

Экс-хавбек «Зенита» Астафьев – первый футболист в России с коронавирусом

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ленинградец Зенит Астафьев Максим
Комментарии (2)
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portero
1585588885
Вот и весь процент смертей надутый таких безсимптомных миллиончик наберется и будет смертность не выше чем от обычного гриппа. Тестов то сколько сделали, Тысяч 200 ? Зато теперь всё можно на вирус валить..... Да сажать уже можно, а к следующему вирусу, уничтожать на месте заразу.....
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zigbert
1585595712
То ли имунная система у него достаточно крепкая и нет высокой температуры.
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