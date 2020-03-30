Заразившийся коронавирусом Астафьев: «Симптомы по-прежнему отсутствуют»

Пресс-атташе «Ленинградца» Георгий Начкепия рассказал, как чувствует полузащитник Максим Астафьев, у которого диагностирован коронавирус.

«Я только что с ним разговаривал, взяли очередной раз тест. Даже если результат будет отрицательный, его подержат там. Остальные все в порядке, у нас кончился карантин. Две недели прошло, у всех все в порядке. Футболисты продолжают соблюдать самоизоляцию. Никто не тренируется вообще, ни взрослые, ни дети, все на паузу встало», – сказал Начкелия.

Сам Астафьев сообщил, что чувствует себя хорошо. «Симптомы у меня по-прежнему отсутствуют, чувствую себя хорошо, читаю «Анну Каренину», смотрю хорошее кино. Тем не менее считаю очень важным сказать: вирус — это не шутка, ситуацию нужно воспринимать серьезно и принимать все меры предосторожности. Ограничьте социальные контакты, не посещайте общественных мест, почаще мойте руки, проявите выдержку и оставайтесь дома. Это реально спасет жизни», – рассказал Астафьев.

Астафьев с 2001-го по 2003 год играл за «Зенит», провел питерскую за команду 35 матчей.

В нынешнем сезоне 37-летний футболист провел в ПФЛ 14 матчей и забил три мяча.

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