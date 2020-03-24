Экс-хавбек «Зенита» Астафьев – первый футболист в России с коронавирусом

Тест на коронавирус полузащитника «Ленинградца» Максима Астафьева, выступавшего за «Зенит», дал положительный результат, сообщает Sport24.
37-летний игрок стал первым профессиональным футболистом в России, заразившимся коронавирусом.
- Ранее сообщалось, что Астафьев находится в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус.
- Астафьев с 2001-го по 2003 год играл за «Зенит», провел питерскую за команду 35 матчей.
- В нынешнем сезоне 37-летний футболист провел в ПФЛ 14 матчей и забил три мяча.
Экс-хавбека «Зенита» Астафьева госпитализировали с подозрением на коронавирус
Источник: Sport24