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  • Экс-хавбек «Зенита» Астафьев – первый футболист в России с коронавирусом

Экс-хавбек «Зенита» Астафьев – первый футболист в России с коронавирусом

24 марта 2020, 16:32
9

Тест на коронавирус полузащитника «Ленинградца» Максима Астафьева, выступавшего за «Зенит», дал положительный результат, сообщает Sport24.

37-летний игрок стал первым профессиональным футболистом в России, заразившимся коронавирусом.

  • Ранее сообщалось, что Астафьев находится в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус.
  • Астафьев с 2001-го по 2003 год играл за «Зенит», провел питерскую за команду 35 матчей.
  • В нынешнем сезоне 37-летний футболист провел в ПФЛ 14 матчей и забил три мяча.

Экс-хавбека «Зенита» Астафьева госпитализировали с подозрением на коронавирус

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Ленинградец Астафьев Максим
Комментарии (9)
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paracetamol
1585060647
За кого-то он играл в Сибири? Молодец, не унывает!
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NEONFOL
1585060980
бомжи теперь ещё и заразные, фу позор
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ZENIT***
1585067750
Здоровья!!!
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shuravi01
1585075760
Макс,удачи,не болеть!
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zigbert
1585141501
Здоровья Максим!
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