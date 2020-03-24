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    Экс-хавбек «Зенита» Астафьев – первый футболист в России с коронавирусом

    Тест на коронавирус полузащитника «Ленинградца» Максима Астафьева, выступавшего за «Зенит», дал положительный результат, сообщает Sport24.

    37-летний игрок стал первым профессиональным футболистом в России, заразившимся коронавирусом.

    • Ранее сообщалось, что Астафьев находится в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус.
    • Астафьев с 2001-го по 2003 год играл за «Зенит», провел питерскую за команду 35 матчей.
    • В нынешнем сезоне 37-летний футболист провел в ПФЛ 14 матчей и забил три мяча.

    Экс-хавбека «Зенита» Астафьева госпитализировали с подозрением на коронавирус

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии19
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      Рейтинг: +4112

      Литейный4 20 минут назад

      Максиму справиться с этой болезнью. Здоровья ему.
      У почитателей свиней планку совсем сорвало. Над эпидемией глумятся. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +13929

      sssrspartak > Литейный4 2 минуты назад

      гнешь из себя добряка,а у самого все в грязи!ты существо безмозглое с поганой душой засранца !тебе нет места среди людей!ты ноль!

      -1
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      Рейтинг: +1886

      alarm 29 минут назад

      фигасе, там ниже рыло бомбит)

      2
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      ...
      Рейтинг: +13929

      sssrspartak > alarm 24 минуты назад

      рыло у тебя бомжарное!закрой его и не тявкай!понял ты литейка !

      0
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      Рейтинг: +135

      Ник Уволен 42 минуты назад

      Здоровья Максу.

      4
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      Рейтинг: +13929

      sssrspartak > Ник Уволен 41 минуту назад

      еще один трусливый минусовщик!остальные на подходе?

      0
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      ...
      Рейтинг: +13929

      sssrspartak > Ник Уволен 33 минуты назад

      вот она сущность ваша-нагадил и исчез ,как последний недочеловек!стыдно за зенит,что у него такие низко опущенные недофаны!

      -1
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      Рейтинг: +635

      NEONFOL 58 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      бомжи теперь ещё и заразные, фу позор

      -5
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      Рейтинг: +115

      БеZуМныЙ > NEONFOL 52 минуты назад

      Тупица, думай что говоришь!

      4
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      Рейтинг: +635

      NEONFOL > БеZуМныЙ 50 минут назад

      когда твои педики типо бората пишут хрень то о норм, а щас я тупица? да ты ничем не лучше нас))) вот их и поправляй

      2
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      Рейтинг: +13929

      sssrspartak > БеZуМныЙ 44 минуты назад

      литейный срыгни в туман позорный чел !он имеет ввиду вас литейных позорников!а нормальным здоровья и выздоровления!

      -2
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      Рейтинг: +13929

      sssrspartak > БеZуМныЙ 41 минуту назад

      тебе подсказка безумный узбогоенный!еще недоделанный недо.баный гнобливый !так что не стесняйся !это твои будущие глоры!

      1
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      Рейтинг: +5367

      paracetamol 1 час назад

      За кого-то он играл в Сибири? Молодец, не унывает!

      0
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      Рейтинг: +676

      Semenycch 1 час назад

      В России порядка 500 человек заражены коронавирусом, все живы. Кстати, в Китае количество зараженных пошло на спад. Зато в США шустрый прогресс.

      1
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      Рейтинг: +10029

      KLIM777 > Semenycch 1 час назад

      вирус явно мутирует. Слишком уж большая разница в странах пол кол-ву смертей.

      У нас явно больше смертей, просто трупы никто на вирус не проверяет

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      Рейтинг: +4877

      Владислав Vlad > KLIM777 28 минут назад

      Мозги у людей мутируют. И это как раз видно из того, что слишком большая разница больных/умерших в разных странах. Неужели у вируса, при переходе границы, загранпаспорт спрашивают?))
      Не зря Путин в Италию вместе с оборудованием направил военных врачей. Вот и узнают всё, что нужно о вирусе, заодно и раскусят хитрозадых итальянцев.

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      Рейтинг: +4877

      Владислав Vlad > Semenycch 22 минуты назад

      Сам главврач инфекционки говорил, что тест не даёт 100% результат. А в большинстве случаев человек даже не почувствует ковид-19.
      Поэтому и статистика может быть обманчивой.
      К тому же в Италии до 40 лет умерло лишь 6 человек. Все остальные смерти начинаются от 40 лет.
      Никто ничего не знает, но панику сеют все СМИ.
      Когда-то давно я прочитал такую историю - В горах жил долгожитель, к нему приехали журналисты и во время интервью один из журналистов чихнул (была обычная простуда). На следующий день долгожитель умер.

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      Рейтинг: +676

      Semenycch > Владислав Vlad 14 минут назад

      Ну и зачем бред писать? Как известно подобные вирусы, которые передаются воздушно-капельным путем, очень отзывчивы на погоду. Проще говоря в мороз и вообще холодную погоду погибают сразу, а при высоких суточных температурах может существовать дольше. В нашем регионе сегодня ночью было -7! Далее, как известно коронавирус практически не задевает детей и подростков, но очень страдают старики.В Италии очень пожилое население в связи с высокой продолжительностью жизни, вот Италия и попала под сильнейший удар инфекции. Средний возраст погибших в Италии от коронавируса - 81 год Это официальная статистика!
      А кроме того, Италия совершенно не готова к ОРЗ, а коронавирус одна из форм ОРЗ, потому что там ОРЗ встречается менее часто, чем в северных странах.

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      Рейтинг: +676

      Semenycch 1 час назад

      Желаю чтобы и последний.

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