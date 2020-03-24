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    Экс-хавбека «Зенита» Астафьева госпитализировали с подозрением на коронавирус

    Бывший полузащитник «Зенита» Максим Астафьев, выступающий за ФК «Ленинградец», находится в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус.

    «У нас все футболисты сдали мазок, ни у кого вируса нет. Футболисты Баннов и Астафьев находятся в больнице? Баннов уже выписан, а Астафьева на днях должны выписать. У них температура незначительно поднялась, под 37,5. Их госпитализировали в Боткина, и они там сдали анализы. Баннов сдал анализ — сказали, что все в порядке, и отпустили домой. Астафьеву пока один раз сделали, но анализ отрицательный. Надеемся, что в течение пары дней он тоже окажется дома, потому что температуры у него уже нет и чувствует он себя хорошо.

    У нас все футболисты находятся в самоизоляции. Как только мы прибыли из Испании, мы позаботились о том, чтобы каждый игрок самоизолировался правильно. Тем, у кого дома дети, беременные жены, родители, мы нашли квартиры, где они смогли спокойно самоизолироваться. Ежедневно мониторим их состояния. Симптомов никаких нет, никто не болеет», — сообщили в пресс-службе ФК «Ленинградец».

    • Астафьев играл за «Зенит» с 2001-го по 2003 год.

    Источник: Sport24

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