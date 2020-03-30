The Mirror: «Челси» хочет купить у «Реала» Хакими

Защитник «Реала» Ашраф Хакими стал трансферной целью «Челси», сообщает The Mirror.
По информации источника, лондонский клуб готов побороться за марокканского фулбека, если он не будет входить в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.
Также 21-летним футболистом интересуется «Бавария». Отступные в его контракте составляют около 50 миллионов фунтов.
- Хакими с лета 2018 года выступает на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».
- За полтора сезона игрок забил 10 голов и сделал 17 ассистов в 65 матчах.
- Его контракт с «Реалом» рассчитан до июня 2022 года.
Источник: The Mirror