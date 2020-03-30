The Mirror: «Челси» хочет купить у «Реала» Хакими

Защитник «Реала» Ашраф Хакими стал трансферной целью «Челси», сообщает The Mirror.

По информации источника, лондонский клуб готов побороться за марокканского фулбека, если он не будет входить в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.

Также 21-летним футболистом интересуется «Бавария». Отступные в его контракте составляют около 50 миллионов фунтов.