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    The Mirror: «Челси» хочет купить у «Реала» Хакими

    Защитник «Реала» Ашраф Хакими стал трансферной целью «Челси», сообщает The Mirror.

    По информации источника, лондонский клуб готов побороться за марокканского фулбека, если он не будет входить в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.

    Также 21-летним футболистом интересуется «Бавария». Отступные в его контракте составляют около 50 миллионов фунтов.

    • Хакими с лета 2018 года выступает на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».
    • За полтора сезона игрок забил 10 голов и сделал 17 ассистов в 65 матчах.
    • Его контракт с «Реалом» рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: The Mirror

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    30.03.2020 10:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +308

      Proker 30 марта, 11:15

      Хакими сами нуждается....

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