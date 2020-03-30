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The Mirror: «Челси» хочет купить у «Реала» Хакими

30 марта 2020, 10:54
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Защитник «Реала» Ашраф Хакими стал трансферной целью «Челси», сообщает The Mirror.

По информации источника, лондонский клуб готов побороться за марокканского фулбека, если он не будет входить в планы главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.

Также 21-летним футболистом интересуется «Бавария». Отступные в его контракте составляют около 50 миллионов фунтов.

  • Хакими с лета 2018 года выступает на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».
  • За полтора сезона игрок забил 10 голов и сделал 17 ассистов в 65 матчах.
  • Его контракт с «Реалом» рассчитан до июня 2022 года.

Источник: The Mirror
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Челси Реал Хакими Ашраф
Комментарии (1)
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Proker
1585556116
Хакими сами нуждается....
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