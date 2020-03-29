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  • Широков: «В 2007 году Хиддинк посоветовал перейти в «Зенит», а не в «Спартак»

Широков: «В 2007 году Хиддинк посоветовал перейти в «Зенит», а не в «Спартак»

29 марта 2020, 09:56
11

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, что в 2007 году мог перейти в «Спартак», а не в «Зенит». В следующем году игрок взял Кубок УЕФА.

«Да, «Спартак» и «Зенит» были. А уже окончательное решение принял на сборе, когда поехали играть в Андорру. Тогда я и с Игорем Корнеевым поговорил, и с Гусом Хиддинком. Они порекомендовали перейти в «Зенит», – сказал Широков.

  • За «Зенит» футболист провел больше всего матчей (2008-2014 годы).
  • После перехода в «Зенит» Широков взял со сборной бронзу Евро-2008.
  • Широков закончил карьеру в 2016 году.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Зенит Спартак Широков Роман Хиддинк Гус
Комментарии (11)
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paracetamol
1585465367
Гусь - умный человек, плохого не подскажет.
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New Life
1585468428
Что еще может подсказать чувак на содержании у властей/олигарха ?
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Nevsky_RU
1585476534
пипец как уже давно всё это было...
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vka1970
1585479307
Кто тогда был спонсором РФС ? На чьи денюжки заказывали сей банкет ? Вопрос чисто риторический.Кто девочку кормит, тот её и танцует......
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DOCTOR PENALTY
1585480640
Это ещё репу надо почесать: кому больше повезло.
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