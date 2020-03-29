Широков: «В 2007 году Хиддинк посоветовал перейти в «Зенит», а не в «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, что в 2007 году мог перейти в «Спартак», а не в «Зенит». В следующем году игрок взял Кубок УЕФА.
«Да, «Спартак» и «Зенит» были. А уже окончательное решение принял на сборе, когда поехали играть в Андорру. Тогда я и с Игорем Корнеевым поговорил, и с Гусом Хиддинком. Они порекомендовали перейти в «Зенит», – сказал Широков.
- За «Зенит» футболист провел больше всего матчей (2008-2014 годы).
- После перехода в «Зенит» Широков взял со сборной бронзу Евро-2008.
- Широков закончил карьеру в 2016 году.
Источник: «Матч ТВ»