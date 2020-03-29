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    Широков: «В 2007 году Хиддинк посоветовал перейти в «Зенит», а не в «Спартак»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, что в 2007 году мог перейти в «Спартак», а не в «Зенит». В следующем году игрок взял Кубок УЕФА.

    «Да, «Спартак» и «Зенит» были. А уже окончательное решение принял на сборе, когда поехали играть в Андорру. Тогда я и с Игорем Корнеевым поговорил, и с Гусом Хиддинком. Они порекомендовали перейти в «Зенит», – сказал Широков.

    • За «Зенит» футболист провел больше всего матчей (2008-2014 годы).
    • После перехода в «Зенит» Широков взял со сборной бронзу Евро-2008.
    • Широков закончил карьеру в 2016 году.

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.03.2020 09:56
    Комментарии13
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      Рейтинг: +2051

      alarm 29 марта, 14:51

      спас карьеру, взял еврокубки! а мог ведь пойти к рылам и выиграть копадельсол!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +16001

      DOCTOR PENALTY 29 марта, 14:17

      Это ещё репу надо почесать: кому больше повезло.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +12578

      vka1970 29 марта, 13:55

      Кто тогда был спонсором РФС ? На чьи денюжки заказывали сей банкет ? Вопрос чисто риторический.Кто девочку кормит, тот её и танцует......

      4
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    • ...
      Рейтинг: +573

      Nevsky_RU 29 марта, 13:08

      пипец как уже давно всё это было...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4852

      Литейный4 29 марта, 12:17

      Хиддинг тогда знал, что свиньи это днище, как и сейчас. Гыгыгы

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      New Life 29 марта, 10:53

      Что еще может подсказать чувак на содержании у властей/олигарха ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +935

      "supermax" > New Life 29 марта, 13:19

      как заминусовали то)

      3
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      ...
      Рейтинг: +4059

      JTherry > New Life 29 марта, 17:17

      ник гол_как_сокол не понравилась?) что случилось? с Широковым и так все понятно...

      0
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      ...
      Рейтинг: +22502

      VVM1964 > "supermax" 29 марта, 17:23

      Решил повоевать с " ветряными мельницами " (((

      1
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      ...
      Рейтинг: +137

      New Life > JTherry 29 марта, 19:00

      Забанили за то, что назвал админов козлами, потому что они не делают дезинфекцию и не вытравливавют питерских троллей бората, аларма и литейного со спартаковских веток.

      2
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      Рейтинг: +4059

      JTherry > New Life 30 марта, 00:46

      дезинфекция давно назрела на этом сайте, от бората, аларма и литейного подташнивает уже, одну и туже блевотину видеть... читать там к сожалению нечего, плоские шутки на уровне петросяна и его жены))

      1
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      Рейтинг: +5418

      paracetamol 29 марта, 10:02

      Гусь - умный человек, плохого не подскажет.

      13
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      Рейтинг: +16001

      DOCTOR PENALTY > paracetamol 29 марта, 14:16

      Если, конечно, Широков не пи****т, в смысле не врёт.

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