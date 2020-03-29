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  • Sport.es: «Баварии» придется заплатить за тер Стегена 180 миллионов

Sport.es: «Баварии» придется заплатить за тер Стегена 180 миллионов

29 марта 2020, 09:37
4

«Бавария» планирует заполучить вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена. Ей придется выплатить сумму отступных за игрока; она прописана в контракте немца и составляет 180 миллионов евро, информирует Sport.es.

Контракт тер Стегена с каталонцами истекает летом 2022 года. Рыночная стоимость игрока – 100 миллионов.

  • «Бавария» уже попросила тер Стегена не продлевать контракт с «Барселоной».
  • Сам немец готов остаться на «Камп Ноу», но при условии значительного увеличения зарплаты, на что клуб пока пойти не может.
  • Тер Стеген выступает за «Барселону» с 2014 года.

Источник: Sport.es
Германия. Бундеслига Испания. Примера Бавария Барселона тер Стеген Марк-Андре
Комментарии (4)
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серега кашин
1585465441
не стоит он даже сотки и большую зп ему в наше время не предложат
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Armani nn
1585469339
Этот мир сошёл с ума
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Томик
1585479360
Не продлит с Барсой контракт на их, надо сказать неплохих, условиях - ознакомится с финалом сказки Пушкина о старике и рыбке. Вот нахрен никому не нужен будет за такие деньги, после всей этой истории.
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