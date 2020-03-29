Sport.es: «Баварии» придется заплатить за тер Стегена 180 миллионов

«Бавария» планирует заполучить вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена. Ей придется выплатить сумму отступных за игрока; она прописана в контракте немца и составляет 180 миллионов евро, информирует Sport.es.
Контракт тер Стегена с каталонцами истекает летом 2022 года. Рыночная стоимость игрока – 100 миллионов.
- «Бавария» уже попросила тер Стегена не продлевать контракт с «Барселоной».
- Сам немец готов остаться на «Камп Ноу», но при условии значительного увеличения зарплаты, на что клуб пока пойти не может.
- Тер Стеген выступает за «Барселону» с 2014 года.
Источник: Sport.es