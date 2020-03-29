Sport.es: «Баварии» придется заплатить за тер Стегена 180 миллионов

«Бавария» планирует заполучить вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена. Ей придется выплатить сумму отступных за игрока; она прописана в контракте немца и составляет 180 миллионов евро, информирует Sport.es.

Контракт тер Стегена с каталонцами истекает летом 2022 года. Рыночная стоимость игрока – 100 миллионов.