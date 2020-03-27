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  • Sport.es: «Бавария» попросила тер Стегена не продлевать контракт с «Барселоной»

Sport.es: «Бавария» попросила тер Стегена не продлевать контракт с «Барселоной»

27 марта 2020, 16:24
6

«Бавария» хочет летом 2021 года купить у «Барселоны» вратаря Марка-Андре тер Стегена.

По информации Sport.es, мюнхенский клуб попросил 27-летнего голкипера не продлевать действующий контракт с каталонцами, истекающий по окончании сезона-2021/22.

В «Баварии» считают, что таким образом «Барса» будет вынуждена рассматривать предложения о продаже тер Стегена, чтобы через год не потерять его бесплатно.

Сам немец готов остаться на «Камп Ноу», но при условии значительно увеличения зарплаты, на что клуб пока пойти не может.

В 2021 году истечет контракт Мануэля Нойера с «Баварией», то есть кандидатура тер Стегена рассматривается как прямая замена ветерану команды.

Источник: Sport.es
Германия. Бундеслига Испания. Примера Бавария Барселона тер Стеген Марк-Андре
Комментарии (6)
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АртурZaСМ
1585320289
Эти суки в своём репертуаре, хотят на халяву
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кран
1585321166
Так можно что ли было? )))
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кто там
1585322574
Поганенькая баварская сарделька. Потому ЛЧ им не видать.
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Cules2013
1585324765
После того цирка, что устроило руководство Баварии с вратарским вопросом в сборной Германии, Марк-Андре будет последним козлом, если уйдёт к ним.
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D7
1585328897
у Баварии Нойер с Нюбелем есть куда им еще Тер Стегена!
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dryuo
1585333451
Так.а разницы нет,что есть тер стеген что его нет,барса все равно до хера пропускает.так что ценность стегена приувеличена
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