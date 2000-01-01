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    Sport.es: «Бавария» попросила тер Стегена не продлевать контракт с «Барселоной»

    «Бавария» хочет летом 2021 года купить у «Барселоны» вратаря Марка-Андре тер Стегена.

    По информации Sport.es, мюнхенский клуб попросил 27-летнего голкипера не продлевать действующий контракт с каталонцами, истекающий по окончании сезона-2021/22.

    В «Баварии» считают, что таким образом «Барса» будет вынуждена рассматривать предложения о продаже тер Стегена, чтобы через год не потерять его бесплатно.

    Сам немец готов остаться на «Камп Ноу», но при условии значительно увеличения зарплаты, на что клуб пока пойти не может.

    В 2021 году истечет контракт Мануэля Нойера с «Баварией», то есть кандидатура тер Стегена рассматривается как прямая замена ветерану команды.

    Источник: Sport.es

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