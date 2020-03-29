Понсе: «Играть с Соболевым одно удовольствие. Все русские в «Спартаке» очень хорошие»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе высказался о совместной игре в атаке с форвардом Александром Соболевым.
«Доволен, что Соболев стал игроком «Спартака». Он уже заявил о себе. С ним одно удовольствие работать. Играя с ним, мы можем поднять наш уровень и добиться новых результатов.
Все русские ребята, которые играют в «Спартаке», очень хорошие. Джикия, Зобнин, Умяров, Максименко — очень много хороших футболистов. У них достаточно качеств, чтобы ехать в Европу», – сказал Понсе.
- Понсе перешел в «Спартак» прошлым летом.
- Форвард заключил с московским клубом контракт до 2024 года.
- В дебютном сезоне он забил девять голов в 26 матчах.