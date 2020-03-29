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  • Понсе: «Играть с Соболевым одно удовольствие. Все русские в «Спартаке» очень хорошие»

Понсе: «Играть с Соболевым одно удовольствие. Все русские в «Спартаке» очень хорошие»

29 марта 2020, 00:20
5

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе высказался о совместной игре в атаке с форвардом Александром Соболевым.

«Доволен, что Соболев стал игроком «Спартака». Он уже заявил о себе. С ним одно удовольствие работать. Играя с ним, мы можем поднять наш уровень и добиться новых результатов.

Все русские ребята, которые играют в «Спартаке», очень хорошие. Джикия, Зобнин, Умяров, Максименко — очень много хороших футболистов. У них достаточно качеств, чтобы ехать в Европу», – сказал Понсе.

  • Понсе перешел в «Спартак» прошлым летом.
  • Форвард заключил с московским клубом контракт до 2024 года.
  • В дебютном сезоне он забил девять голов в 26 матчах.

Источник: Официальная группа «Спартака» во «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Спартак Понсе Эсекьель Соболев Александр
Комментарии (5)
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New Life
1585430793
Флаг вам в руки. Забивайте по-больше.
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VVM1964
1585431236
Да , русские ( я в их числе ) вообще нормальные , даже можно сказать классные ))) Правда , как и всегда , "правило не может быть правилом , если нет исключения " и исключением являются такие персонажи типа аларма , бората , литейного , фрола , KPCCSPB . И практически все они рано или поздно надеюсь перерастут свою болезнь " юношеского идиотизма " , за исключением последнего персонажа - тут запущенный случай - просто ХАМСКОЕ БЫДЛО , по происхождению (((
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Диктор
1585450170
Согласен полностью
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