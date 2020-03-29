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    Понсе: «Играть с Соболевым одно удовольствие. Все русские в «Спартаке» очень хорошие»

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе высказался о совместной игре в атаке с форвардом Александром Соболевым.

    «Доволен, что Соболев стал игроком «Спартака». Он уже заявил о себе. С ним одно удовольствие работать. Играя с ним, мы можем поднять наш уровень и добиться новых результатов.

    Все русские ребята, которые играют в «Спартаке», очень хорошие. Джикия, Зобнин, Умяров, Максименко — очень много хороших футболистов. У них достаточно качеств, чтобы ехать в Европу», – сказал Понсе.

    • Понсе перешел в «Спартак» прошлым летом.
    • Форвард заключил с московским клубом контракт до 2024 года.
    • В дебютном сезоне он забил девять голов в 26 матчах.

    Источник: Официальная группа «Спартака» во «ВКонтакте»

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    29.03.2020 00:20
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6961

      Диктор 29 марта, 05:49

      Согласен полностью

      2
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      Рейтинг: +22502

      VVM1964 29 марта, 00:33

      Да , русские ( я в их числе ) вообще нормальные , даже можно сказать классные ))) Правда , как и всегда , "правило не может быть правилом , если нет исключения " и исключением являются такие персонажи типа аларма , бората , литейного , фрола , KPCCSPB . И практически все они рано или поздно надеюсь перерастут свою болезнь " юношеского идиотизма " , за исключением последнего персонажа - тут запущенный случай - просто ХАМСКОЕ БЫДЛО , по происхождению (((

      6
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      ...
      Рейтинг: +2051

      alarm > VVM1964 29 марта, 01:06

      хрю-хрю)

      -3
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      ...
      Рейтинг: +7

      Бoрат > alarm 29 марта, 01:37

      Конечно , а что они могут ? То ли дело мы - Аааа , аааа . das ist fantastisch . Гыгы . До встречи - чмоки , чмоки . Гыгы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +137

      New Life 29 марта, 00:26

      Флаг вам в руки. Забивайте по-больше.

      5
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      ...
      Рейтинг: +22502

      VVM1964 > New Life 29 марта, 00:39

      Привет " старичек " , с возвращением !!! Я тоже в своё время попробовал поиграть в Донкихота на этом сайте - разочарован ((( Кстати , обидно терять рейтинг , заработанный годами . Его реально вернуть - я долго переписывался ( вернее попросил своего продвинутого в комп.технологиях сына ) с админами сайта и как результат был разбанет с сохранением рейтинга ))) .

      5
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      Рейтинг: +137

      New Life > VVM1964 29 марта, 10:04

      )))

      3
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