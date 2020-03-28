Семин – Лещенко: «Лев Валерьянович, выздоравливай! Пусть долго звучит наша любимая песня»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на госпитализацию певца Льва Лещенко. У него обнаружили коронавирус.
«Лев Валерьянович, выздоравливай! Пусть долго звучит «День Победы». Это наша любимая песня после побед.
Здоровья всем! Будем благоразумны в час испытаний!» – написал тренер.
- Лещенко находится в больнице в Коммунарке.
- У артиста обнаружили инфекцию после его возвращения из Северной Америки.
- По всему миру от коронавируса умерло более 27000 человек.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Юрия Семина