Семин – Лещенко: «Лев Валерьянович, выздоравливай! Пусть долго звучит наша любимая песня»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на госпитализацию певца Льва Лещенко. У него обнаружили коронавирус.

«Лев Валерьянович, выздоравливай! Пусть долго звучит «День Победы». Это наша любимая песня после побед.

Здоровья всем! Будем благоразумны в час испытаний!» – написал тренер.

Лещенко находится в больнице в Коммунарке.

У артиста обнаружили инфекцию после его возвращения из Северной Америки.

По всему миру от коронавируса умерло более 27000 человек.