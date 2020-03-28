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  • Семин – Лещенко: «Лев Валерьянович, выздоравливай! Пусть долго звучит наша любимая песня»

Семин – Лещенко: «Лев Валерьянович, выздоравливай! Пусть долго звучит наша любимая песня»

28 марта 2020, 20:57
10

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на госпитализацию певца Льва Лещенко. У него обнаружили коронавирус.

«Лев Валерьянович, выздоравливай! Пусть долго звучит «День Победы». Это наша любимая песня после побед.

Здоровья всем! Будем благоразумны в час испытаний!» – написал тренер.

  • Лещенко находится в больнице в Коммунарке.
  • У артиста обнаружили инфекцию после его возвращения из Северной Америки.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 27000 человек.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Юрия Семина
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (10)
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Жентус
1585443852
Как можно желать здоровья убийце? Его после выписки посадить надо пожизненно... Но, у нас же звезд не сажают, правильно?
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житель СПб
1585458829
Наши ветераны - это лучшее, что у нас есть.
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zigbert
1585488798
Не болеть бы всем нам. Здоровья!
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dezhneffa
1585490391
главное здоровья!!
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