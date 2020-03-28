«Арсенал» установит бронзовую статую в честь Венгера

Возле стадиона «Эмирейтс» в скором времени появится статуя бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.
Сообщается, что работа над созданием бронзовой фигуры 70-летнего специалиста уже идет.
Кроме того, клуб может назвать одну из трибун домашней арены именем француза.
- Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год.
- Под его руководством команда выиграла 17 трофеев – три чемпионства, а также по семь Кубков и Суперкубков Англии.
Источник: Football.London
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