«Арсенал» установит бронзовую статую в честь Венгера

Возле стадиона «Эмирейтс» в скором времени появится статуя бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.

Сообщается, что работа над созданием бронзовой фигуры 70-летнего специалиста уже идет.

Кроме того, клуб может назвать одну из трибун домашней арены именем француза.