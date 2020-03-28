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«Арсенал» установит бронзовую статую в честь Венгера

28 марта 2020, 09:33
3

Возле стадиона «Эмирейтс» в скором времени появится статуя бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.

Сообщается, что работа над созданием бронзовой фигуры 70-летнего специалиста уже идет.

Кроме того, клуб может назвать одну из трибун домашней арены именем француза.

  • Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год.
  • Под его руководством команда выиграла 17 трофеев – три чемпионства, а также по семь Кубков и Суперкубков Англии.

Источник: Football.London

Английский интернет-портал, посвященный новостям о лондонских клубах. Аудитория в твиттере - почти 26 тысяч человек.

Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (3)
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кто там
1585378976
Заслужил.
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ZENIT***
1585385112
Да, великий путь проделали вместе. Дань уважения!
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Алехсбургер.
1585385576
можно ещё маленького Аршавина на руках..?
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