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    «Арсенал» установит бронзовую статую в честь Венгера

    Возле стадиона «Эмирейтс» в скором времени появится статуя бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.

    Сообщается, что работа над созданием бронзовой фигуры 70-летнего специалиста уже идет.

    Кроме того, клуб может назвать одну из трибун домашней арены именем француза.

    • Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год.
    • Под его руководством команда выиграла 17 трофеев – три чемпионства, а также по семь Кубков и Суперкубков Англии.

    Источник: Football.London

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    28.03.2020 09:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 28 марта 2020, 11:52

      можно ещё маленького Аршавина на руках..?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +552

      ZENIT*** 28 марта 2020, 11:45

      Да, великий путь проделали вместе. Дань уважения!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1608

      кто там 28 марта 2020, 10:02

      Заслужил.

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