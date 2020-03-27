Гилерме: «Раньше нравился Тимати. Сейчас – L’One»

Голкипер «Локомотива» Гилерме рассказал о музыкальных предпочтениях.

– Семин любит в победной раздевалке ставить песню «День Победы». Какая у тебя любимая музыка, которая играет в плеере или в машине?

– Перед игрой я больше люблю слушать хип-хоп, рок-н-ролл.

– Это правда, что тебе нравится Тимати?

– Раньше да, больше, сейчас не так. Поменялся вкус.

– Один из главных болельщиков «Локомотива» – L’One. Ты знаешь, что у них конфликт с Тимати? Кто из них лучше?

– L’One. Сейчас.