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  • Черчесов – о коронавирусе: «Никакого страха нет. Есть недоумение»

Черчесов – о коронавирусе: «Никакого страха нет. Есть недоумение»

26 марта 2020, 23:57
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к паническим настроениям в обществе, обусловленным пандемией коронавируса.

– Каково ваше отношение к мерам, которые принимают разные страны, в том числе Россия, в борьбе с пандемией? Укладывается ли в вашем сознании, что такое может происходить в XXI веке, причем с параличом всей мировой жизнедеятельности?

– Нет, не укладывается. Но раз такие решения приняты – значит, их надо выполнять. А насколько все серьезно – могу судить только из СМИ. Никаких дополнительных личных источников информации у меня нет. Мнения разные. Но, как видите, я сижу на том же месте в том же кресле, и мы так же общаемся, как и до пандемии. Но, естественно, выполняем при этом все необходимые предписания.

– Признайтесь: у вас есть страх, когда вы слушаете все эти фактически фронтовые сводки? И если да, то страх перед чем?

– Никакого страха нет. Есть недоумение. Но мы видим, что происходит вокруг, и в этот период стараемся поддерживать футбольную жизнь. Футболисты сборной в соцсетях размещают позитивные ролики, говорят хорошие вещи, способные поднять болельщикам настроение. Это все, что мы можем сделать в нынешней ситуации.

– А как относитесь к набравшему по всему миру популярность среди футболистов челленджу с жонглированием туалетной бумагой?

– Плохо. В этом плане я человек чуть-чуть старомодный. Есть эпидемия серьезной болезни, факт которой нужно принять и сделать все, чтобы как можно быстрее от нее избавиться. От нее по всему миру уже умерло много людей. Поэтому все связанные с этим шутки я не очень приветствую.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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Давид59
1585295122
Как его научить о себе в единственном числе говорить?
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