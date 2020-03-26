Черчесов – о давлении, чтобы Кокорина не было в сборной: «Вопросы такого характера ни разу не поднимались»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы о возможном возвращении в национальную команду форварда «Сочи» Александра Кокорина.

– Вы озвучили, что Кокорин должен доказать свою необходимость национальной команде, и все ее успехи в последние годы достигнуты без него.

– Могу эти слова повторить, потому что в них нет ни доли лукавства, мы просто констатируем факт. Это должны понимать и он сам, и болельщики, и команда. В его жизни случилась история, к которой мы никакого отношения не имеем. Мы ничего не сделали, чтобы Кокорин в ней оказался.

В той ситуации с Монако, в которой он оказался после Евро-2016, мы спокойно сделали паузу – а затем на деле его реально поддержали. Не словами – а меня все время просили что-то сказать. Но что мне говорить? Я главный тренер, и поддержку могу оказать только делом. Дважды его вызывали, и получилось не все – например, он не забил пенальти Катару в Дохе.

Саша знает наши требования, которым, как мы всегда говорили, футболист должен соответствовать и на поле, и за его пределами. Сейчас ему опять надо доказывать свою состоятельность и необходимость команде. Все просто. У меня нет ни одного футболиста, которого я вызывал бы в сборную потому, что люблю или не люблю его. Речь о сборной страны, которая на большом турнире должна представлять собой определенную силу.

– Личного контакта с Кокориным после его выхода на свободу и возвращения в футбол у вас не было?

– Не было.

– Впечатлил ли вас его настрой, который он показал в трех мартовских матчах за «Сочи»? Лично меня – очень впечатлил.

– Если футболист вместе со мной два года каждый день выходил на тренировки и игры «Динамо», я же знаю его возможности, верно? Впечатлить меня может кто-то, кого не знаю и первый раз увидел.

– Говорю не о возможностях, которые известны, а об эмоциональном заряде. Такого Кокорина – сконцентрированного, злого, вообще не выключающегося из игры, горящего и дорабатывающего каждый эпизод – я не видел никогда.

– Еще раз повторяю: мы без этого его настроя обходились. И он сейчас нужен в первую очередь самому Саше. Дайте ему время! Мы в этом плане терпеливы. Не нужно поддаваться эмоциям – ни в одну, ни в другую сторону. Никто еще не попал к нам в сборную из-за публикаций. Путь сюда только один: стабильно играть в своем клубе, проявлять необходимые нашей команде качества. Кокорин играл на больших турнирах, знает это – и понимает, о чем я говорю.

– Конкретно для него перенос Евро на год – это плюс? Есть гораздо больше времени доказать.

– Не готов согласиться или возразить. Бывают ведь разные варианты. Может, сейчас он «на свежака» так играет, а потом это сойдет. Или, наоборот, за счет постоянной игровой практики прибавит и выйдет на новый качественный уровень. Это тот случай, когда всем нам надо относиться к ситуации спокойно и трезво. И подходить к ней не эмоционально, а профессионально и по-деловому.

– Не оказывалось ли на вас какого-то давления, чтобы Кокорина не было в сборной?

– Нет. С руководством мы всегда обсуждаем и решаем много различных организационных вопросов. Но за то время, что я возглавляю команду, ни разу вопросы такого характера с чьей-либо стороны не поднимались. Ни по одному игроку.

– А если бы у вас раздался звонок такого содержания? Причем не с просьбой, а с требованием.

– Не представляю, что такая постановка вопроса возможна. Вообще, мне кажется, что я сейчас постарался исчерпывающе ответить на все вопросы, связанные с Александром Кокориным, которому нужно сконцентрироваться исключительно на футболе.

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