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    «Реал» готов потратить на Погба 100 миллионов

    «Реал» в летнее трансферное окно попытается приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    В покупке француза заинтересован лично главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, который считает, что Погба отлично вписывается в его модель игры. Испанский клуб готов потратить на трансфер 27-летнего футболиста 100 миллионов евро.

    Между тем «Юнайтед» собирается продлить контракт с игроком, однако сам Погба находится не в лучших отношениях с руководством клуба.

    Ранее агент футболиста Мино Райола говорил, что намерен привести в «Реал» одного из звездных игроков. Вместе с тем он добавил, что сейчас Погба сосредоточен только на игре за свой нынешний клуб.

    • Погба в текущем сезоне сыграл восемь матчей в составе «МЮ» и отдал две голевые передачи.

    Источник: AS

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    26.03.2020 14:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 марта 2020, 13:20

      Скорей всего на место Модрича.

      2
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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 26 марта 2020, 18:19

      В Реале и так хрен поймёшь что происходит, а тут ещё это капризное мудилище появится. Бесплатно не надо.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2338

      Иван_Невский > DOCTOR PENALTY 27 марта 2020, 17:12

      с Зиданом договорится, не будет капризничать.

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 26 марта 2020, 15:34

      ой да бред, то новости что им погба не нужен потому что есть вальверде и так и есть, а тут будто новость полугодичной давности опубликовали из-за неимения других новостей.

      2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 марта 2020, 15:15

      и еще от бейла непомешало бы избавиться

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 марта 2020, 15:12

      думаю, что многие, кто не за Реал, обрадуются такому трансферу) Хотя Погба не так плох, как его хейтят.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Cules2013 26 марта 2020, 15:34

      не лучше вальверде, кросса или старого модрича это точно, а есть еще и себальос в аренде у арсенала, и иско хорош, да и хамесу можно давать играть. ЗАчем погба когда такая ПЗ ?

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