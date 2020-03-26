«Реал» готов потратить на Погба 100 миллионов

«Реал» в летнее трансферное окно попытается приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

В покупке француза заинтересован лично главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, который считает, что Погба отлично вписывается в его модель игры. Испанский клуб готов потратить на трансфер 27-летнего футболиста 100 миллионов евро.

Между тем «Юнайтед» собирается продлить контракт с игроком, однако сам Погба находится не в лучших отношениях с руководством клуба.

Ранее агент футболиста Мино Райола говорил, что намерен привести в «Реал» одного из звездных игроков. Вместе с тем он добавил, что сейчас Погба сосредоточен только на игре за свой нынешний клуб.