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«Реал» готов потратить на Погба 100 миллионов

26 марта 2020, 14:56
7

«Реал» в летнее трансферное окно попытается приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

В покупке француза заинтересован лично главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, который считает, что Погба отлично вписывается в его модель игры. Испанский клуб готов потратить на трансфер 27-летнего футболиста 100 миллионов евро.

Между тем «Юнайтед» собирается продлить контракт с игроком, однако сам Погба находится не в лучших отношениях с руководством клуба.

Ранее агент футболиста Мино Райола говорил, что намерен привести в «Реал» одного из звездных игроков. Вместе с тем он добавил, что сейчас Погба сосредоточен только на игре за свой нынешний клуб.

  • Погба в текущем сезоне сыграл восемь матчей в составе «МЮ» и отдал две голевые передачи.

Источник: AS
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Манчестер Юнайтед Погба Поль Зидан Зинедин
Комментарии (7)
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Cules2013
1585224721
думаю, что многие, кто не за Реал, обрадуются такому трансферу) Хотя Погба не так плох, как его хейтят.
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серега кашин
1585224948
и еще от бейла непомешало бы избавиться
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DeStar
1585226044
ой да бред, то новости что им погба не нужен потому что есть вальверде и так и есть, а тут будто новость полугодичной давности опубликовали из-за неимения других новостей.
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DOCTOR PENALTY
1585235996
В Реале и так хрен поймёшь что происходит, а тут ещё это капризное мудилище появится. Бесплатно не надо.
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zigbert
1585304454
Скорей всего на место Модрича.
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