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    Райола: «Летом хочу привести в «Реал» отличного игрока. Это было бы для меня источником гордости»

    Футбольный агент Мино Райола поделился планами относительно мадридского «Реала». По его словам, этим летом он намерен привлечь в испанский клуб одного из звездных футболистов.

    «Определенно, хочу пригласить отличного игрока в «Реал Мадрид», и я постараюсь это сделать летом. Это было бы источником гордости для меня и моих игроков, потому что «Реал» – великий клуб. Я в хороших отношениях с «бланкос». Постоянно контактирую с Хосе Анхелем [Санчесом] (исполнительный директор «Реала»). Мне нравится обсуждать с ним футбол», – сказал агент.

    Райола также высказался о возможном будущем своих звездных клиентов – Поля Погба и Эрлинга Холанда.

    «Сейчас Погба сосредоточен только на том, чтобы как можно лучше завершить сезон в «Манчестер Юнайтед». Он хочет помочь «Юнайтед» попасть в Лигу чемпионов. Что произойдет дальше, мы просто не знаем. В данный момент единственными вещами, которые имеют значение, являются клуб и команда.

    Здорово наблюдать, как Холанд развивается в «Боруссии». Никто не думал, что он так быстро адаптируется в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Нелегко показывать такой уровень после чемпионата Австрии. Он будет в «Дортмунде» столько, сколько ему нужно. Не думаю, что он уйдет из клуба этим летом», – поделился мыслями Райола.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:21
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +883

      Maxi_7 23 минуты назад

      Райола: «Летом хочу привести в «Реал» отличного игрока. Это было бы для меня источником дохода».

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2082

      absent32 41 минуту назад

      Заболотного? Антона?

      0
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