Райола: «Летом хочу привести в «Реал» отличного игрока. Это было бы для меня источником гордости»

Футбольный агент Мино Райола поделился планами относительно мадридского «Реала». По его словам, этим летом он намерен привлечь в испанский клуб одного из звездных футболистов.

«Определенно, хочу пригласить отличного игрока в «Реал Мадрид», и я постараюсь это сделать летом. Это было бы источником гордости для меня и моих игроков, потому что «Реал» – великий клуб. Я в хороших отношениях с «бланкос». Постоянно контактирую с Хосе Анхелем [Санчесом] (исполнительный директор «Реала»). Мне нравится обсуждать с ним футбол», – сказал агент.

Райола также высказался о возможном будущем своих звездных клиентов – Поля Погба и Эрлинга Холанда.

«Сейчас Погба сосредоточен только на том, чтобы как можно лучше завершить сезон в «Манчестер Юнайтед». Он хочет помочь «Юнайтед» попасть в Лигу чемпионов. Что произойдет дальше, мы просто не знаем. В данный момент единственными вещами, которые имеют значение, являются клуб и команда.

Здорово наблюдать, как Холанд развивается в «Боруссии». Никто не думал, что он так быстро адаптируется в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Нелегко показывать такой уровень после чемпионата Австрии. Он будет в «Дортмунде» столько, сколько ему нужно. Не думаю, что он уйдет из клуба этим летом», – поделился мыслями Райола.