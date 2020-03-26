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  • Азар: «Мой первый сезон в «Реале» оказался тухлым, но не все так плохо»

Азар: «Мой первый сезон в «Реале» оказался тухлым, но не все так плохо»

26 марта 2020, 07:20
8

Вингер «Реала» Эден Азар дал оценку своему дебютному сезону в составе мадридской команды.

«Мой первый сезон в «Реале» оказался тухлым, но не все так плохо. Этот сезон ушел на адаптацию. Давайте судить по второму году. Я должен быть в хорошей форме.

В целом мне нравится коллектив. Я открыл для себя новых людей. Для меня это большой опыт. У меня ещe четыре года по контракту с «Реалом». Надеюсь, что смогу проявить себя», – сказал бельгиец.

  • Прошлым летом «Реал» купил игрока у «Челси» за 100 миллионов евро плюс бонусы.
  • Из-за травм 29-летний Азар провел за мадридцев всего 15 матчей, забил один гол и сделал пять ассистов.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Реал Азар Эден
Комментарии (8)
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Proker
1585197423
Если бы ты знал как великий Зидан на тебя надеелся......
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Lester84
1585199658
Расскажи это Малкому)))
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JackBruce
1585204016
зарплата не тухлая?
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Maxi_7
1585206331
Твой первый сезон... уверен, что будет второй?
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vmonomah17
1585207090
Я бы сказал, не тухлым, а пухлым)))
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Dizayner
1585207651
не хочу никого обидеть, просто нужно признать что Реал оказался не твоим клубом, что-то пошло не так, Азар, который почти не травмировался в Челси пропустил почти весь сезон в Реале
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серега кашин
1585207679
азар с такой игрой не достоин играть в великих клубах
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Hektor 84
1585218671
Футбол этих лиг отличается. Я думаю не его чемпионат.
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