Азар: «Мой первый сезон в «Реале» оказался тухлым, но не все так плохо»

Вингер «Реала» Эден Азар дал оценку своему дебютному сезону в составе мадридской команды.

«Мой первый сезон в «Реале» оказался тухлым, но не все так плохо. Этот сезон ушел на адаптацию. Давайте судить по второму году. Я должен быть в хорошей форме.

В целом мне нравится коллектив. Я открыл для себя новых людей. Для меня это большой опыт. У меня ещe четыре года по контракту с «Реалом». Надеюсь, что смогу проявить себя», – сказал бельгиец.