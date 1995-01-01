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    Азар: «Мой первый сезон в «Реале» оказался тухлым, но не все так плохо»

    Вингер «Реала» Эден Азар дал оценку своему дебютному сезону в составе мадридской команды.

    «Мой первый сезон в «Реале» оказался тухлым, но не все так плохо. Этот сезон ушел на адаптацию. Давайте судить по второму году. Я должен быть в хорошей форме.

    В целом мне нравится коллектив. Я открыл для себя новых людей. Для меня это большой опыт. У меня ещe четыре года по контракту с «Реалом». Надеюсь, что смогу проявить себя», – сказал бельгиец.

    • Прошлым летом «Реал» купил игрока у «Челси» за 100 миллионов евро плюс бонусы.
    • Из-за травм 29-летний Азар провел за мадридцев всего 15 матчей, забил один гол и сделал пять ассистов.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4683

      Lester84 1 час назад

      Расскажи это Малкому)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +303

      Proker 1 час назад

      Если бы ты знал как великий Зидан на тебя надеелся......

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