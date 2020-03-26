Азар: «Мой первый сезон в «Реале» оказался тухлым, но не все так плохо»

Вингер «Реала» Эден Азар дал оценку своему дебютному сезону в составе мадридской команды.
«Мой первый сезон в «Реале» оказался тухлым, но не все так плохо. Этот сезон ушел на адаптацию. Давайте судить по второму году. Я должен быть в хорошей форме.
В целом мне нравится коллектив. Я открыл для себя новых людей. Для меня это большой опыт. У меня ещe четыре года по контракту с «Реалом». Надеюсь, что смогу проявить себя», – сказал бельгиец.
- Прошлым летом «Реал» купил игрока у «Челси» за 100 миллионов евро плюс бонусы.
- Из-за травм 29-летний Азар провел за мадридцев всего 15 матчей, забил один гол и сделал пять ассистов.
Источник: Goal.com