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    Бывший руководитель селекционного отдела ЦСКА: «Отдали за Головина пару сеток и мешок мячей»

    Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал о переходе в московский клуб полузащитника сборной России Александра Головина.

    «Согласно регламенту, если сумма компенсации предыдущим клубам игрока не выплачивается в течение 12 месяцев, то деньги уходят в РФС. Поэтому мы всегда самостоятельно находим клубы, которым причитаются выплаты, и сами их осуществляем. Это принцип ЦСКА, мы готовы людей благодарить.

    Когда подписывали контракт с Головиным, в его паспорте значился только один ДЮСШ — новокузнецкий «Металлург-Запсиб». Директор школы оказался очень принципиальным: наотрез отказался брать от нас деньги в качестве благодарности. «Я и принять их никак не смогу, у нас госучреждение. Помогите лучше инвентарем». В итоге мы отдали за Головина пару сеток и мешок мячей», – поделился воспоминаниями Дюков.

    • Головин перешел из ЦСКА в «Монако» за 30 миллионов.
    • В 65 матчах за монегасков россиянин забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.

    Источник: «Р-Спорт»

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