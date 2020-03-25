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  • Бывший руководитель селекционного отдела ЦСКА: «Отдали за Головина пару сеток и мешок мячей»

Бывший руководитель селекционного отдела ЦСКА: «Отдали за Головина пару сеток и мешок мячей»

25 марта 2020, 12:29
6

Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал о переходе в московский клуб полузащитника сборной России Александра Головина.

«Согласно регламенту, если сумма компенсации предыдущим клубам игрока не выплачивается в течение 12 месяцев, то деньги уходят в РФС. Поэтому мы всегда самостоятельно находим клубы, которым причитаются выплаты, и сами их осуществляем. Это принцип ЦСКА, мы готовы людей благодарить.

Когда подписывали контракт с Головиным, в его паспорте значился только один ДЮСШ — новокузнецкий «Металлург-Запсиб». Директор школы оказался очень принципиальным: наотрез отказался брать от нас деньги в качестве благодарности. «Я и принять их никак не смогу, у нас госучреждение. Помогите лучше инвентарем». В итоге мы отдали за Головина пару сеток и мешок мячей», – поделился воспоминаниями Дюков.

  • Головин перешел из ЦСКА в «Монако» за 30 миллионов.
  • В 65 матчах за монегасков россиянин забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Монако Головин Александр
Комментарии (6)
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vladimir-7
1585139568
Когда переходил А.Головин в ПФК ЦСКА, там и духа М.Дюкова не было.
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DeStar
1585142352
Надеюсь что было так " Я и принять их никак не смогу, у нас госучреждение. Помогите лучше инвентарем" Но на самом деле было так.. "Я и принять их никак не смогу, у нас госучреждение. Лучше дайте просто налом"
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Hektor 84
1585152330
Деньги уходят в рфс и там они теряются. Та и там тоже инвентарем расплатились. А чего не годовым запасом туалетной бумаги? Пиз деж деньги на руки, а мячики для отмазки.
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