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Жена Мамаева – о переезде в другую страну: «Это была шутка»

25 марта 2020, 08:26
10

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, дала понять, что переезд ее семьи за границу не планируется.

Ранее футболист, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме супруги, заявил: «Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему своe время».

«Это была шутка», – пояснила Алана слова мужа.

  • В сентябре Мамаев стал игроком «Ростова», заключив контракт до июня 2021 года.
  • Хавбек провел один официальный матч и забил один гол.
  • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

Источник: Инстаграм Аланы Мамаевой
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел
Комментарии (10)
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житель СПб
1585086203
Парень проговорился раньше времени...
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altezzik
1585086478
Избили человека - это была шутка. Отсидел пару лет - это была шутка. То разводится с женой, то не разводится. То переезжает, то не переезжает.
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Armani nn
1585087845
А может Вас госпожа «жена Мамаева», Алана, просто в списках на глобальный переезд нет?Быть может этот глобальный переезд, заключается в «сибасе» от вас)))ну так на всякий случай,если будет нужно плечо для слез,приезжай успокою.Но ненадолго,а то я пока глобальный переезд не планировал
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general.lizyukov
1585089563
Как та шутка про убожество Краснодара и российской глубинки?
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alex1951
1585118105
Дура ты и уши у тебя холодные, - ,,жена Мамаева,, а...вроде взрослые люди....
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mihail200606
1585118793
Семейка идиотов..
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Мага 13
1585121699
конечно шутка)) кто ж в здравом уме сейчас в европу ломанется, в самый рассадник заразы?
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Давид59
1585122030
Всех с 1-м апреля!(только слегка рановато пожалуй)
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klim2m
1585123460
Какое вам altezzik дело кто куда собрается, сидел не сидел имел не имел, вам то что до этого,господа утешители такие как Armani nn не спешите а то приедут и вас утешат плакать будете да позно будет, ртом лишнего не произносите гсподин mihail200606 ,alex1951, будте людьми а не рембо мониторными некрасиво чушое видим а свой срач подождет. Вы же им зарплату не платите и нет вам спроса с этого.
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Axe111
1585125952
Какая смешная шутка АХ АХ АХ
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