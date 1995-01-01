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    Жена Мамаева – о переезде в другую страну: «Это была шутка»

    Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, дала понять, что переезд ее семьи за границу не планируется.

    Ранее футболист, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме супруги, заявил: «Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему своe время».

    «Это была шутка», – пояснила Алана слова мужа.

    • В сентябре Мамаев стал игроком «Ростова», заключив контракт до июня 2021 года.
    • Хавбек провел один официальный матч и забил один гол.
    • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

    Источник: Инстаграм Аланы Мамаевой

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1902

      general.lizyukov 5 минут назад

      Как та шутка про убожество Краснодара и российской глубинки?

      0
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      Рейтинг: +202

      Armani nn 33 минуты назад

      А может Вас госпожа «жена Мамаева», Алана, просто в списках на глобальный переезд нет?Быть может этот глобальный переезд, заключается в «сибасе» от вас)))ну так на всякий случай,если будет нужно плечо для слез,приезжай успокою.Но ненадолго,а то я пока глобальный переезд не планировал🤣😂😂

      0
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      Рейтинг: +1276

      altezzik 56 минут назад

      Избили человека - это была шутка. Отсидел пару лет - это была шутка. То разводится с женой, то не разводится. То переезжает, то не переезжает.

      1
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      Рейтинг: +991

      житель СПб 1 час назад

      Парень проговорился раньше времени...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2649

      Борат 1 час назад

      Вот умора!
      Гыгы

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