Жена Мамаева – о переезде в другую страну: «Это была шутка»

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, дала понять, что переезд ее семьи за границу не планируется.
Ранее футболист, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме супруги, заявил: «Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему своe время».
«Это была шутка», – пояснила Алана слова мужа.
- В сентябре Мамаев стал игроком «Ростова», заключив контракт до июня 2021 года.
- Хавбек провел один официальный матч и забил один гол.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
Источник: Инстаграм Аланы Мамаевой