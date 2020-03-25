Жена Мамаева – о переезде в другую страну: «Это была шутка»

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, дала понять, что переезд ее семьи за границу не планируется.

Ранее футболист, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме супруги, заявил: «Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему своe время».

«Это была шутка», – пояснила Алана слова мужа.