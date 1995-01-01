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    Мамаев: «Мы готовим глобальный переезд в другую страну»

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев признался, что собирается с семьей уехать из России в другую страну.

    «Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему своe время», – ответил футболист на соответствующий вопрос подписчика в инстаграме своей жены Аланы.

    • В сентябре Мамаев стал игроком «Ростова», заключив контракт до июня 2021 года.
    • Хавбек провел один официальный матч и забил один гол.
    • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

    Источник: Инстаграм Аланы Мамаевой

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      ivanovaleksandry 6 минут назад

      ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?! Удовлетвори свою женщину на все 100%. После первого приема секс стал в разы дольше, спермы больше, выносливые и стояк каменный. Ощущения просто супер у обоих! Вот почитайте как я этого добился ------- http://bit.do/eroxin

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      Рейтинг: +1510

      serhio80 1 час назад

      ******* клоун, кому ты нужен?

      0
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      Рейтинг: +8709

      parevg 1 час назад

      Куда интересно вы собрались??? Никого никуда не пускают, никого ниоткуда не выпускают...
      Остается только антарктида.

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      Рейтинг: +2398

      Борат 1 час назад

      Паша понял, что путинская россия это совсем не то, что о ней думает Тарасов ! Гыгы

      2
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      Рейтинг: +218

      Ушат Помоев > Борат 1 час назад

      Главное не думает как твои предки))

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