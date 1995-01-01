Мамаев: «Мы готовим глобальный переезд в другую страну»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев признался, что собирается с семьей уехать из России в другую страну.

«Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему своe время», – ответил футболист на соответствующий вопрос подписчика в инстаграме своей жены Аланы.