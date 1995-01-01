Мамаев: «Мы готовим глобальный переезд в другую страну»

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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев признался, что собирается с семьей уехать из России в другую страну.
«Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему своe время», – ответил футболист на соответствующий вопрос подписчика в инстаграме своей жены Аланы.
- В сентябре Мамаев стал игроком «Ростова», заключив контракт до июня 2021 года.
- Хавбек провел один официальный матч и забил один гол.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.