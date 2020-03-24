«Скорейшего выздоровления, Максим!» «Зенит» прокомментировал заражение Астафьева коронавирусом

«Зенит» прокомментировал новость о заражении коронавирусом полузащитника Максима Астафьева, ныне выступающего за «Ленинградец».
«Футбольный клуб «Зенит» желает здоровья бывшему игроку сине-бело-голубых Максиму Астафьеву, у которого, по информации СМИ, была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. Скорейшего выздоровления, Максим!» – сообщается в твиттере клуба.
- Ранее сообщалось, что Астафьев находится в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус.
- Астафьев с 2001-го по 2003 год играл за «Зенит», провел питерскую за команду 35 матчей.
- В нынешнем сезоне 37-летний футболист провел в ПФЛ 14 матчей и забил три мяча.
Экс-хавбек «Зенита» Астафьев – первый футболист в России с коронавирусом
Источник: твиттер «Зенита»