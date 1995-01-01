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    «Скорейшего выздоровления, Максим!» «Зенит» прокомментировал заражение Астафьева коронавирусом

    «Зенит» прокомментировал новость о заражении коронавирусом полузащитника Максима Астафьева, ныне выступающего за «Ленинградец».

    «Футбольный клуб «Зенит» желает здоровья бывшему игроку сине-бело-голубых Максиму Астафьеву, у которого, по информации СМИ, была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. Скорейшего выздоровления, Максим!» – сообщается в твиттере клуба.

    • Ранее сообщалось, что Астафьев находится в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус.
    • Астафьев с 2001-го по 2003 год играл за «Зенит», провел питерскую за команду 35 матчей.
    • В нынешнем сезоне 37-летний футболист провел в ПФЛ 14 матчей и забил три мяча.

    Экс-хавбек «Зенита» Астафьев – первый футболист в России с коронавирусом

    Источник: твиттер «Зенита»

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