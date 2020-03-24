Александер-Арнольд: «У «Барселоны» те же ценности, что и у «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
– Месси или Роналду?
– Для меня – Месси.
– Любимая команда, кроме «Ливерпуля»? Болеете за шотландские клубы?
- – В детстве я болел за «Селтик», но сейчас, я, наверное, нейтрален. Но я бы сказал, что моя любимая команда среди остальных – «Барселона». Мне кажется, у них те же ценности, что и у «Ливерпуля», – заявил защитник.
- Трент – воспитанник «Ливерпуля».
- В системе клуба он выступает с 2004 года.
Источник: GQ