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  • Александер-Арнольд: «У «Барселоны» те же ценности, что и у «Ливерпуля»

Александер-Арнольд: «У «Барселоны» те же ценности, что и у «Ливерпуля»

24 марта 2020, 06:55
2

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

– Месси или Роналду?

– Для меня – Месси.

– Любимая команда, кроме «Ливерпуля»? Болеете за шотландские клубы?

  • – В детстве я болел за «Селтик», но сейчас, я, наверное, нейтрален. Но я бы сказал, что моя любимая команда среди остальных – «Барселона». Мне кажется, у них те же ценности, что и у «Ливерпуля», – заявил защитник.
  • Трент – воспитанник «Ливерпуля».
  • В системе клуба он выступает с 2004 года.

Источник: GQ
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Барселона Реал Александер-Арнольд Трент
Комментарии (2)
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Cules2013
1585041015
)))) намёк понят
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KIENDJIN
1585051821
Я знал что он с детства за Барсу.
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