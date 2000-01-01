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    Александер-Арнольд: «У «Барселоны» те же ценности, что и у «Ливерпуля»

    Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

    – Месси или Роналду?

    – Для меня – Месси.

    – Любимая команда, кроме «Ливерпуля»? Болеете за шотландские клубы?

    • – В детстве я болел за «Селтик», но сейчас, я, наверное, нейтрален. Но я бы сказал, что моя любимая команда среди остальных – «Барселона». Мне кажется, у них те же ценности, что и у «Ливерпуля», – заявил защитник.
    • Трент – воспитанник «Ливерпуля».
    • В системе клуба он выступает с 2004 года.

    Источник: GQ

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