Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    Суркис – о приостановке чемпионатов: «Контракты игроков должны выполняться. Они не виноваты»

    Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис не будет стремиться сократить зарплату игроков из-за приостановки УПЛ. По мнению функционера, обязательства по контрактам должны выполняться.

    «Есть контракты; футболисты же не виноваты. что случилась такая ситуация. Мое мнение: контракты должны выполняться. Вопрос изменения контрактов мы не поднимали», – сказал Суркис.

    • По всему миру из-за коронавируса умерло более 14000 человек.
    • В Украине заражено 73 человека, зарегистрировано три смертельных исхода.
    • «Динамо» в УПЛ идет третьим.

    Источник: ютуб-канал «Канали Футбол 1,2,3»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:15
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1769

      giluxa1963 2 минуты назад

      на заводе вынужденный простой оплачивают максимум 2/3 а чем лучше футболисты

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75581
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru