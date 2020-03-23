Суркис – о приостановке чемпионатов: «Контракты игроков должны выполняться. Они не виноваты»

Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис не будет стремиться сократить зарплату игроков из-за приостановки УПЛ. По мнению функционера, обязательства по контрактам должны выполняться.
«Есть контракты; футболисты же не виноваты. что случилась такая ситуация. Мое мнение: контракты должны выполняться. Вопрос изменения контрактов мы не поднимали», – сказал Суркис.
- По всему миру из-за коронавируса умерло более 14000 человек.
- В Украине заражено 73 человека, зарегистрировано три смертельных исхода.
- «Динамо» в УПЛ идет третьим.
Источник: ютуб-канал «Канали Футбол 1,2,3»