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  • Суркис – о приостановке чемпионатов: «Контракты игроков должны выполняться. Они не виноваты»

Суркис – о приостановке чемпионатов: «Контракты игроков должны выполняться. Они не виноваты»

23 марта 2020, 17:15
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Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис не будет стремиться сократить зарплату игроков из-за приостановки УПЛ. По мнению функционера, обязательства по контрактам должны выполняться.

«Есть контракты; футболисты же не виноваты. что случилась такая ситуация. Мое мнение: контракты должны выполняться. Вопрос изменения контрактов мы не поднимали», – сказал Суркис.

  • По всему миру из-за коронавируса умерло более 14000 человек.
  • В Украине заражено 73 человека, зарегистрировано три смертельных исхода.
  • «Динамо» в УПЛ идет третьим.

Источник: ютуб-канал «Канали Футбол 1,2,3»
Украина. Премьер-лига Динамо К
Комментарии (1)
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giluxa1963
1584975726
на заводе вынужденный простой оплачивают максимум 2/3 а чем лучше футболисты
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