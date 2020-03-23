Суркис – о приостановке чемпионатов: «Контракты игроков должны выполняться. Они не виноваты»

Президент украинского «Динамо» Игорь Суркис не будет стремиться сократить зарплату игроков из-за приостановки УПЛ. По мнению функционера, обязательства по контрактам должны выполняться.

«Есть контракты; футболисты же не виноваты. что случилась такая ситуация. Мое мнение: контракты должны выполняться. Вопрос изменения контрактов мы не поднимали», – сказал Суркис.