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  • Кокорин и Крыховяк – в числе претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в марте

Кокорин и Крыховяк – в числе претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в марте

23 марта 2020, 11:18
6

Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока турнира по итогам марта.

На награду номинированы пять футболистов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Локомотив Уфа Нобоа Кристиан Кокорин Александр Беленов Александр Крыховяк Гжегож Азмун Сердар
Комментарии (6)
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порт
1584953742
Кокорин.
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ilichkadr
1584955549
Азмун
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Mister_Tomsk
1584955801
Крыха однозначно
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DOCTOR PENALTY
1584965395
Крыховяк! Не обсуждается.
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NEONFOL
1584974553
скорее всего набоа
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zigbert
1584988857
Все игроки достойные но почему то хочется отметить Беленова.
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