Кокорин и Крыховяк – в числе претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в марте

Кокорин.
Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока турнира по итогам марта.
На награду номинированы пять футболистов.
- Форвард «Зенита» Сердар Азмун (три гола и один ассист в трех матчах);
- Нападающий «Сочи» Александр Кокорин (три гола и один ассист в четырех матчах);
- Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа (два гола и два ассиста в четырех матчах);
- Вратарь «Уфы» Александр Беленов (два сухих матча из трех);
- Хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк (один гол и один ассист в трех матчах).
Кто из игроков проявил себя круче всех в этом месяце?⠀Голосуйте за лучшего футболиста марта в нашей группе ВКонтакте https://t.co/Rp5mH4KQqY⠀#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/rqkycCBC4j— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 23, 2020