Кокорин и Крыховяк – в числе претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в марте

Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока турнира по итогам марта.
На награду номинированы пять футболистов.
- Форвард «Зенита» Сердар Азмун (три гола и один ассист в трех матчах);
- Нападающий «Сочи» Александр Кокорин (три гола и один ассист в четырех матчах);
- Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа (два гола и два ассиста в четырех матчах);
- Вратарь «Уфы» Александр Беленов (два сухих матча из трех);
- Хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк (один гол и один ассист в трех матчах).
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Источник: Официальный твиттер РПЛ