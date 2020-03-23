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    Кокорин и Крыховяк – в числе претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в марте

    Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока турнира по итогам марта.

    На награду номинированы пять футболистов.

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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