Кокорин и Крыховяк – в числе претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в марте

Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока турнира по итогам марта.

На награду номинированы пять футболистов.

Кто из игроков проявил себя круче всех в этом месяце?⠀Голосуйте за лучшего футболиста марта в нашей группе ВКонтакте https://t.co/Rp5mH4KQqY⠀#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/rqkycCBC4j