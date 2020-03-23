«Барселона» интересуется защитником «Порту» Теллесом

Защитник «Порту» Алекс Теллес стал трансферной целью «Барселоны».

По информации Sport.es, усиление левого фланга обороны – один из приоритетов каталонского клуба, а бразилец считается оптимальным вариантом для решения этой задачи.

Отступные в контракте Теллеса составляют 40 миллионов евро, однако «Порту» готов продать его дешевле, поскольку игрок отказался продлевать контракт, истекающий в 2021 году.

Конкуренцию «Барсе» составят клубы АПЛ, в частности, «Челси».