«Барселона» интересуется защитником «Порту» Теллесом

Защитник «Порту» Алекс Теллес стал трансферной целью «Барселоны».
По информации Sport.es, усиление левого фланга обороны – один из приоритетов каталонского клуба, а бразилец считается оптимальным вариантом для решения этой задачи.
Отступные в контракте Теллеса составляют 40 миллионов евро, однако «Порту» готов продать его дешевле, поскольку игрок отказался продлевать контракт, истекающий в 2021 году.
Конкуренцию «Барсе» составят клубы АПЛ, в частности, «Челси».
- В текущем сезоне Теллес провел за «Порту» 40 матчей, забил 10 голов и сделал девять ассистов.
- За сборную Бразилии 27-летний футболист пока сыграл только один поединок.
Источник: Sport.es