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«Барселона» интересуется защитником «Порту» Теллесом

23 марта 2020, 10:30
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Защитник «Порту» Алекс Теллес стал трансферной целью «Барселоны».

По информации Sport.es, усиление левого фланга обороны – один из приоритетов каталонского клуба, а бразилец считается оптимальным вариантом для решения этой задачи.

Отступные в контракте Теллеса составляют 40 миллионов евро, однако «Порту» готов продать его дешевле, поскольку игрок отказался продлевать контракт, истекающий в 2021 году.

Конкуренцию «Барсе» составят клубы АПЛ, в частности, «Челси».

  • В текущем сезоне Теллес провел за «Порту» 40 матчей, забил 10 голов и сделал девять ассистов.
  • За сборную Бразилии 27-летний футболист пока сыграл только один поединок.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Португалия. Примейра Барселона Порту Теллес Алекс
Комментарии (2)
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Graceful 713
1584955328
Ага, при наличии Альбы и Фирпо. Теллес скорее в АПЛ будет
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