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    «Барселона» интересуется защитником «Порту» Теллесом

    Защитник «Порту» Алекс Теллес стал трансферной целью «Барселоны».

    По информации Sport.es, усиление левого фланга обороны – один из приоритетов каталонского клуба, а бразилец считается оптимальным вариантом для решения этой задачи.

    Отступные в контракте Теллеса составляют 40 миллионов евро, однако «Порту» готов продать его дешевле, поскольку игрок отказался продлевать контракт, истекающий в 2021 году.

    Конкуренцию «Барсе» составят клубы АПЛ, в частности, «Челси».

    • В текущем сезоне Теллес провел за «Порту» 40 матчей, забил 10 голов и сделал девять ассистов.
    • За сборную Бразилии 27-летний футболист пока сыграл только один поединок.

    Источник: Sport.es

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