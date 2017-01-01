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    Sport.es: Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться

    Нападающий «ПСЖ» Неймар уведомил руководство «Барселоны», что готов вернуться в клуб уже летом. Бразилец сделает все, чтобы покинуть парижан, пишет Sport.es.

    В 2019 году «Барселона» пыталась приобрести Неймара, но не договорилась с «ПСЖ». Летом 2020 года футболист будет иметь право расторгнуть контракт с французами в одностороннем порядке.

    • В 2017 году «ПСЖ» купил игрока у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
    • Нынешний контракт игрока с парижанами действует до 2022 года.
    • В текущем сезоне Неймар провел 22 матча, забил 18 голов, сделал десять результативных пасов.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 01:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15811

      DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      Барселона скромно промолчала.

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