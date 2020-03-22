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Sport.es: Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться

22 марта 2020, 01:18
4

Нападающий «ПСЖ» Неймар уведомил руководство «Барселоны», что готов вернуться в клуб уже летом. Бразилец сделает все, чтобы покинуть парижан, пишет Sport.es.

В 2019 году «Барселона» пыталась приобрести Неймара, но не договорилась с «ПСЖ». Летом 2020 года футболист будет иметь право расторгнуть контракт с французами в одностороннем порядке.

  • В 2017 году «ПСЖ» купил игрока у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
  • Нынешний контракт игрока с парижанами действует до 2022 года.
  • В текущем сезоне Неймар провел 22 матча, забил 18 голов, сделал десять результативных пасов.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Неймар
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1584830581
Барселона скромно промолчала.
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моэм
1584856057
А нужен ли Барсе предатель продавшийся за деньги ?...т.е. Иуда... да ещё и дурак : променять Великую Барсу на какое то псж.
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Cules2013
1584859981
да пошёл ты нахер но этот полупокер Бартомеу может же реально его вернуть
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Proker
1584880175
Вероятно его купить, другого варианта нет...
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