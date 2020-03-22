Sport.es: Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться

Нападающий «ПСЖ» Неймар уведомил руководство «Барселоны», что готов вернуться в клуб уже летом. Бразилец сделает все, чтобы покинуть парижан, пишет Sport.es.

В 2019 году «Барселона» пыталась приобрести Неймара, но не договорилась с «ПСЖ». Летом 2020 года футболист будет иметь право расторгнуть контракт с французами в одностороннем порядке.