Sport.es: Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться

Нападающий «ПСЖ» Неймар уведомил руководство «Барселоны», что готов вернуться в клуб уже летом. Бразилец сделает все, чтобы покинуть парижан, пишет Sport.es.
В 2019 году «Барселона» пыталась приобрести Неймара, но не договорилась с «ПСЖ». Летом 2020 года футболист будет иметь право расторгнуть контракт с французами в одностороннем порядке.
- В 2017 году «ПСЖ» купил игрока у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
- Нынешний контракт игрока с парижанами действует до 2022 года.
- В текущем сезоне Неймар провел 22 матча, забил 18 голов, сделал десять результативных пасов.
Источник: Sport.es