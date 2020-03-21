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    Чалов назвал четырех форвардов, на которых равняется

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов назвал четырех коллег, которые для него являются примерами. Россиянин не причисляет к таковым Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

    «Для меня являются примерами Роберт Левандовски, Луис Суарес, Серхио Агуэро и Габриэл Жезус. От каждого беру по чуть-чуть», – сказал Чалов в интервью Нобелю Арустамяну.

    • В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 31 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.
    • Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.
    • Прошлым летом форварда пытался купить «Кристал Пэлас».

    Источник: ютуб-канал Nobel

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    21.03.2020 18:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +642

      ZEVS71 22 марта 2020, 02:43

      Позор. Федя, заткни хлебало

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 22 марта 2020, 01:09

      Они про эту коняшку и не слышали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2877

      фанат джигурды 21 марта 2020, 22:27

      Редакторы, Равняется правильно писать. Ровнять можно только грядку, яму и т.п.

      4
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 21 марта 2020, 21:26

      А главное - такие сладкие контракты )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 21 марта 2020, 20:44

      Что - то ты мало у них взял. Возомнил себя звездой, а рановато. Пахать нужно и пахать.

      2
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 21 марта 2020, 20:21

      То и видно, эти два лоха Роналду с Месси тебе и в подмётки не годятся.

      1
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 21 марта 2020, 20:15

      А Дзюбиньо хде?

      0
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      Рейтинг: +1667

      vmonomah17 21 марта 2020, 20:13

      Я думал, это будут Балотелли, Кокорин, Милевский и Адриано)))

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 21 марта 2020, 19:38

      хорошо что подсказали нельзя равнять тактику этих звезд..но до других ты тормознутый...в башке!! и в движении! но кто старается всегда получает свое..

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      Рейтинг: +1477

      elessar arnor 21 марта 2020, 19:25

      сиди на карантине и не высовывайся в СМИ, тебя уже, возможно, свои не особо одобряют



      разочаровал



      х ер с этим об ля ковым, безрарь, но ты то..

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