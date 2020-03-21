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Чалов назвал четырех форвардов, на которых равняется

21 марта 2020, 18:14
9

Нападающий ЦСКА Федор Чалов назвал четырех коллег, которые для него являются примерами. Россиянин не причисляет к таковым Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Для меня являются примерами Роберт Левандовски, Луис Суарес, Серхио Агуэро и Габриэл Жезус. От каждого беру по чуть-чуть», – сказал Чалов в интервью Нобелю Арустамяну.

  • В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 31 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.
  • Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.
  • Прошлым летом форварда пытался купить «Кристал Пэлас».

Источник: ютуб-канал Nobel
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (9)
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Nerlinger
1584806934
Да ниХрена не взял !!!
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Chernyi Lis
1584808696
хорошо что подсказали нельзя равнять тактику этих звезд..но до других ты тормознутый...в башке!! и в движении! но кто старается всегда получает свое..
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vmonomah17
1584810810
Я думал, это будут Балотелли, Кокорин, Милевский и Адриано)))
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upiter622
1584810953
А Дзюбиньо хде?
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Иван Петров 1986
1584812647
Что - то ты мало у них взял. Возомнил себя звездой, а рановато. Пахать нужно и пахать.
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VVM1964
1584815218
А главное - такие сладкие контракты )))
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фанат джигурды
1584818867
Редакторы, Равняется правильно писать. Ровнять можно только грядку, яму и т.п.
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paracetamol
1584828559
Они про эту коняшку и не слышали.
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ZEVS71
1584834196
Позор. Федя, заткни хлебало
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