Чалов назвал четырех форвардов, на которых равняется

Нападающий ЦСКА Федор Чалов назвал четырех коллег, которые для него являются примерами. Россиянин не причисляет к таковым Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
«Для меня являются примерами Роберт Левандовски, Луис Суарес, Серхио Агуэро и Габриэл Жезус. От каждого беру по чуть-чуть», – сказал Чалов в интервью Нобелю Арустамяну.
- В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 31 матч, в которых забил шесть голов и сделал шесть ассистов.
- Рыночная стоимость россиянина – 16 миллионов евро.
- Прошлым летом форварда пытался купить «Кристал Пэлас».
Источник: ютуб-канал Nobel