Чалов назвал четырех форвардов, на которых равняется

Нападающий ЦСКА Федор Чалов назвал четырех коллег, которые для него являются примерами. Россиянин не причисляет к таковым Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Для меня являются примерами Роберт Левандовски, Луис Суарес, Серхио Агуэро и Габриэл Жезус. От каждого беру по чуть-чуть», – сказал Чалов в интервью Нобелю Арустамяну.