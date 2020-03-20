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  • Игрок «Кристал Пэлас» Заха готов обеспечить врачей жильем. Он владеет риэлторской фирмой

Игрок «Кристал Пэлас» Заха готов обеспечить врачей жильем. Он владеет риэлторской фирмой

20 марта 2020, 21:50
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Футболист «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха готов обеспечить жильем врачей, которые сейчас помогают справляться с пандемией коронавируса. Об этом сообщил бизнес-партнер игрока Оби Уильямс (у них собственная риэлторская компания).

«Если вам сейчас требуется жилье для врачей, свяжитесь с нами. Заха обеспечит вас местом проживания», – написал бизнес-партнер футболиста.

  • Заха опубликовал запись на своей странице.
  • Ранее Роман Абрамович предоставил врачам бесплатно номера отеля на «Стэмфорд Бридж».
  • По всему миру от коронавируса умерло более 10000 человек.

Источник: твиттер Оби Уильямса
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Заа Вилфрид
Комментарии (2)
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Добрый Бобер
1584732821
Браво! (без сарказма)
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Kruglov2412
1584734292
Вильфрид заха человечище респект и уважуха тебе!!!!
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