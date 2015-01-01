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    Игрок «Кристал Пэлас» Заха готов обеспечить врачей жильем. Он владеет риэлторской фирмой

    Футболист «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха готов обеспечить жильем врачей, которые сейчас помогают справляться с пандемией коронавируса. Об этом сообщил бизнес-партнер игрока Оби Уильямс (у них собственная риэлторская компания).

    «Если вам сейчас требуется жилье для врачей, свяжитесь с нами. Заха обеспечит вас местом проживания», – написал бизнес-партнер футболиста.

    • Заха опубликовал запись на своей странице.
    • Ранее Роман Абрамович предоставил врачам бесплатно номера отеля на «Стэмфорд Бридж».
    • По всему миру от коронавируса умерло более 10000 человек.

    Источник: твиттер Оби Уильямса

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