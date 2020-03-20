Игрок «Кристал Пэлас» Заха готов обеспечить врачей жильем. Он владеет риэлторской фирмой

Футболист «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха готов обеспечить жильем врачей, которые сейчас помогают справляться с пандемией коронавируса. Об этом сообщил бизнес-партнер игрока Оби Уильямс (у них собственная риэлторская компания).
«Если вам сейчас требуется жилье для врачей, свяжитесь с нами. Заха обеспечит вас местом проживания», – написал бизнес-партнер футболиста.
- Заха опубликовал запись на своей странице.
- Ранее Роман Абрамович предоставил врачам бесплатно номера отеля на «Стэмфорд Бридж».
- По всему миру от коронавируса умерло более 10000 человек.
Источник: твиттер Оби Уильямса