Игрок «Кристал Пэлас» Заха готов обеспечить врачей жильем. Он владеет риэлторской фирмой

Футболист «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха готов обеспечить жильем врачей, которые сейчас помогают справляться с пандемией коронавируса. Об этом сообщил бизнес-партнер игрока Оби Уильямс (у них собственная риэлторская компания).

«Если вам сейчас требуется жилье для врачей, свяжитесь с нами. Заха обеспечит вас местом проживания», – написал бизнес-партнер футболиста.