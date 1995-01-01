Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    Егоров: «У Песьякова перед матчем с «Локомотивом» была температура»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что вратарь «Ростова» Сергей Песьяков играл в матче 22-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:3), несмотря на повышенную температуру перед встречей.

    «По моей информации, до игры у Сергея была температура. Приняли решение, что он будет играть. Возможно, будь он полностью здоров или сыграй другой голкипер, первого мяча не залетело бы», – считает Егоров.

    • Песьяков в сезоне РПЛ провел десять матчей.
    • «Ростов» в таблице идет четвертым.
    • Сезон РПЛ приостановлен как минимум до апреля.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:39
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +601

      O-Z 25 минут назад

      Тупая отмазка или отговорка, которая и так ничего не решает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1626

      sobaka120982 35 минут назад

      Мдааааа попробуй с температурой поиграть, зря выпустили получается (((

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75468
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru