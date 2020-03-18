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  • Егоров: «У Песьякова перед матчем с «Локомотивом» была температура»

Егоров: «У Песьякова перед матчем с «Локомотивом» была температура»

18 марта 2020, 13:39
6

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что вратарь «Ростова» Сергей Песьяков играл в матче 22-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:3), несмотря на повышенную температуру перед встречей.

«По моей информации, до игры у Сергея была температура. Приняли решение, что он будет играть. Возможно, будь он полностью здоров или сыграй другой голкипер, первого мяча не залетело бы», – считает Егоров.

  • Песьяков в сезоне РПЛ провел десять матчей.
  • «Ростов» в таблице идет четвертым.
  • Сезон РПЛ приостановлен как минимум до апреля.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Песьяков Сергей
Комментарии (6)
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sobaka120982
1584528469
Мдааааа попробуй с температурой поиграть, зря выпустили получается (((
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O-Z
1584529096
Тупая отмазка или отговорка, которая и так ничего не решает.
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Spinorr
1584533630
"первого мяча не залетело бы" Егоров или новостник автор перла?
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vladimir-7
1584543447
Песьякова необходимо было отправить не на поле, а в больницу для проверки на вирус и чтобы других игроков не заразил.
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Антибиотик
1584546941
А если он был инфицированный? Это вообще-то преступление, теоретически мог всех заразить. Уже бы молчали, балбесы.
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paracetamol
1584551826
А Валера куда смотрел!?
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