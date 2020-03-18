Егоров: «У Песьякова перед матчем с «Локомотивом» была температура»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что вратарь «Ростова» Сергей Песьяков играл в матче 22-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:3), несмотря на повышенную температуру перед встречей.

«По моей информации, до игры у Сергея была температура. Приняли решение, что он будет играть. Возможно, будь он полностью здоров или сыграй другой голкипер, первого мяча не залетело бы», – считает Егоров.