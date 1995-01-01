Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    Мамаев – о приостановке РПЛ: «Надеюсь, успею полностью оправиться от повреждения»

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев высказался о вынужденной паузе в РПЛ из-за пандемии коронавируса.

    «На остановку чемпионата спокойно отреагировал, потому что здоровье важнее для всех. Надеюсь, что за это время успею полностью оправиться от одного повреждения», – сказал футболист в эфире инстаграма своей жены Аланы.

    • В сентябре Мамаев стал игроком «Ростова», заключив контракт до июня 2021 года.
    • Хавбек провел один официальный матч и забил один гол.
    • РПЛ приостановлена до 10 апреля.

    Мамаев: «Мы готовим глобальный переезд в другую страну»

    Источник: Инстаграм Аланы Мамаевой

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75445
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru