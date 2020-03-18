Мамаев – о приостановке РПЛ: «Надеюсь, успею полностью оправиться от повреждения»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев высказался о вынужденной паузе в РПЛ из-за пандемии коронавируса.

«На остановку чемпионата спокойно отреагировал, потому что здоровье важнее для всех. Надеюсь, что за это время успею полностью оправиться от одного повреждения», – сказал футболист в эфире инстаграма своей жены Аланы.

В сентябре Мамаев стал игроком «Ростова», заключив контракт до июня 2021 года.

Хавбек провел один официальный матч и забил один гол.

РПЛ приостановлена до 10 апреля.

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