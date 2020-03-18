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  • Мамаев – о приостановке РПЛ: «Надеюсь, успею полностью оправиться от повреждения»

Мамаев – о приостановке РПЛ: «Надеюсь, успею полностью оправиться от повреждения»

18 марта 2020, 09:20

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев высказался о вынужденной паузе в РПЛ из-за пандемии коронавируса.

«На остановку чемпионата спокойно отреагировал, потому что здоровье важнее для всех. Надеюсь, что за это время успею полностью оправиться от одного повреждения», – сказал футболист в эфире инстаграма своей жены Аланы.

  • В сентябре Мамаев стал игроком «Ростова», заключив контракт до июня 2021 года.
  • Хавбек провел один официальный матч и забил один гол.
  • РПЛ приостановлена до 10 апреля.

Мамаев: «Мы готовим глобальный переезд в другую страну»

Источник: Инстаграм Аланы Мамаевой
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел
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