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    Зарплата Головина в «Монако» выросла до 3 миллионов в год

    На прошлой неделе полузащитник «Монако» Александр Головин продлил контракт с клубом до 2024 года. У игрока выросла зарплата: если раньше он получал в год 2,5 миллиона евро, то теперь будет зарабатывать 3 миллиона, пишет бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    По информации «Чемпионата», в соглашении, рассчитанном до июня 2024 года, не прописана сумма отступных.

    • «Монако» купил Головина летом 2018 года у ЦСКА за 30 миллионов евро.
    • 23-летний хавбек провел 65 матчей в составе монегасков, забил семь голов и сделал восемь ассистов.
    • Лига 1 приостановлена из-за пандемии коронавируса.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 12:05
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +600

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      А говорят, в России много платят игрокам!
      У нас такие деньги единицы получают.

      0
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      Рейтинг: +2177

      Derzkiy1 3 часа назад

      Кокорин больше получает? Или Миранчуки ?))))))

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