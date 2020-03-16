Зарплата Головина в «Монако» выросла до 3 миллионов в год

На прошлой неделе полузащитник «Монако» Александр Головин продлил контракт с клубом до 2024 года. У игрока выросла зарплата: если раньше он получал в год 2,5 миллиона евро, то теперь будет зарабатывать 3 миллиона, пишет бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

По информации «Чемпионата», в соглашении, рассчитанном до июня 2024 года, не прописана сумма отступных.