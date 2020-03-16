Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зарплата Головина в «Монако» выросла до 3 миллионов в год

16 марта 2020, 12:05
2

На прошлой неделе полузащитник «Монако» Александр Головин продлил контракт с клубом до 2024 года. У игрока выросла зарплата: если раньше он получал в год 2,5 миллиона евро, то теперь будет зарабатывать 3 миллиона, пишет бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

По информации «Чемпионата», в соглашении, рассчитанном до июня 2024 года, не прописана сумма отступных.

  • «Монако» купил Головина летом 2018 года у ЦСКА за 30 миллионов евро.
  • 23-летний хавбек провел 65 матчей в составе монегасков, забил семь голов и сделал восемь ассистов.
  • Лига 1 приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Derzkiy1
1584349879
Кокорин больше получает? Или Миранчуки ?))))))
Ответить
СвинкаСправедливости
1584358716
А говорят, в России много платят игрокам! У нас такие деньги единицы получают.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+