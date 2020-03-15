Карпин – о поражении от «Локомотива»: «Одна команда создавала моменты, другая ударила с 30 метров. Что тут еще объяснять?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог матча 22-го тура против «Локомотива» (1:3). Все три гола южане пропустили в первом тайме.

«Первые 30 минут, до гола, одна команда создавала моменты и не реализовывала, другая ударила с 30 метров [видео ниже], и мы забили в свои ворота. Что тут ещe объяснять? Потом пропустили контратаку, два рикошета и гол. Возможно, и психологический удар по футболистам был. Когда хорошо играешь, делаешь всe возможное, чтобы забить, но не залетает, потому что мастерства не хватает или удачи, а тут вдруг залетает тебе, думаю, скорее психологические проблемы были в эти восемь минут, не футбольные.

Справедливый ли результат? Можно сказать что угодно. Я скажу, что несправедливо, а Юрий Павлович Семин скажет: «Всe справедливо, мы так и собирались играть». Так и сказал? Это было ясно, они знали, что с 30 метров Гжегож Крыховяк забьeт, мяч от штанги отскочит в спину Сергею Песьякову и залетит.

«Ростову» завершения не хватает только. Главное — создавать моменты, а завершение придeт. Были у нас игры, когда два момента создавали, три гола забивали. Сейчас восемь моментов создали, ни одного не забили», – сказал Карпин.