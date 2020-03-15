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    Карпин – о поражении от «Локомотива»: «Одна команда создавала моменты, другая ударила с 30 метров. Что тут еще объяснять?»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог матча 22-го тура против «Локомотива» (1:3). Все три гола южане пропустили в первом тайме.

    «Первые 30 минут, до гола, одна команда создавала моменты и не реализовывала, другая ударила с 30 метров [видео ниже], и мы забили в свои ворота. Что тут ещe объяснять? Потом пропустили контратаку, два рикошета и гол. Возможно, и психологический удар по футболистам был. Когда хорошо играешь, делаешь всe возможное, чтобы забить, но не залетает, потому что мастерства не хватает или удачи, а тут вдруг залетает тебе, думаю, скорее психологические проблемы были в эти восемь минут, не футбольные.

    Справедливый ли результат? Можно сказать что угодно. Я скажу, что несправедливо, а Юрий Павлович Семин скажет: «Всe справедливо, мы так и собирались играть». Так и сказал? Это было ясно, они знали, что с 30 метров Гжегож Крыховяк забьeт, мяч от штанги отскочит в спину Сергею Песьякову и залетит.

    «Ростову» завершения не хватает только. Главное — создавать моменты, а завершение придeт. Были у нас игры, когда два момента создавали, три гола забивали. Сейчас восемь моментов создали, ни одного не забили», – сказал Карпин.

    • «Ростов» опустился на четвертое место в турнирной таблице.
    • Следующий матч команда проведет 20 марта с «Сочи».
    • На следующей неделе РПЛ могут приостановить из-за пандемии коронавируса.

    Источник: «Чемпионат»

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    15.03.2020 22:27
    Комментарии13
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      Рейтинг: +9

      bariyev 1 час назад

      Открою секрет мужского величия как затащить и удовлетворить любую девушку да так что она будет просить еще и еще. Короче, реально крутя штука и всем советую попробовать хоть раз, раньше заказывал из Британии, а теперь есть и у нас вот здесь беру ----https://nnna.ru/blogs

      0
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      Рейтинг: +5255

      paracetamol 1 час назад

      Настраивать надо команду на тяжелый матч, Валера, а не шапкозакидательством заниматься!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2339

      Борат 4 часа назад

      Так же и рылы у Оренбурга выиграли, отскочили просто !
      Позор хрякам ! Стыдно за них !
      Гыгы

      -2
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      Рейтинг: +2542

      maygli > Борат 4 часа назад

      Не переживай ты так. Всё ещё наладится и ты будешь гордиться ими.

      0
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      Рейтинг: +208

      rammax fcsm > Борат 4 часа назад

      Раз по тёмной улице шёл борат домой.
      И об столб ударился сильно головой..
      Но никто не вызвал "скорую" ему,
      Только в рот нассали этому говну...
      А потом ногами п и з д ил и его...
      Вот такая участь, если ты - говно...

      2
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      Рейтинг: +157

      Juic 4 часа назад

      Опять все виноваты, что его команда не забила.

      2
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      Рейтинг: +71

      Максим2712 5 часов назад

      Видимо, три раза ударили с 30 метров. Карпин нормальный мужик, но иногда его начинает переть, как бабу. Не умеет достойно принимать поражение

      3
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      Рейтинг: +2542

      maygli 5 часов назад

      А что же хвалёного Мамаева не выпустили? Или он на лавке только хорош?
      И с заменой сильно опоздал.
      Песьяков сегодня откровенно плохо сыграл. Первые два мяча на его совести.

      3
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      Рейтинг: +854

      житель СПб > maygli 4 часа назад

      Справедливо сказано. Песьяков подвел. Но все наладится!

      0
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      Рейтинг: +157

      Juic > maygli 4 часа назад

      Так, как с 30 по 45 минуту ростовчане позволяли бить локомотивцам - туда двух Песьяковых надо было ставить, и всё равно могло что-то залететь. Провалились в защите, получили.

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      Рейтинг: +2542

      maygli > Juic 4 часа назад

      Первые два из даля расслабился или реакция подвела потому и запоздал, а третий провал защиты и расстрел в упор тут никто бы не помог. А по игре Ростов смотрелся лучше Локо.

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      Рейтинг: +1127

      AHTUNGBOL 5 часов назад

      В общем и целом приятно смотреть на такую игру команды Карпина, в отличие от игры команды Евсеева...

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      Рейтинг: +37626

      MaxRnD 5 часов назад

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