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  • Карпин – о поражении от «Локомотива»: «Одна команда создавала моменты, другая ударила с 30 метров. Что тут еще объяснять?»

Карпин – о поражении от «Локомотива»: «Одна команда создавала моменты, другая ударила с 30 метров. Что тут еще объяснять?»

15 марта 2020, 22:27
18

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог матча 22-го тура против «Локомотива» (1:3). Все три гола южане пропустили в первом тайме.

«Первые 30 минут, до гола, одна команда создавала моменты и не реализовывала, другая ударила с 30 метров [видео ниже], и мы забили в свои ворота. Что тут ещe объяснять? Потом пропустили контратаку, два рикошета и гол. Возможно, и психологический удар по футболистам был. Когда хорошо играешь, делаешь всe возможное, чтобы забить, но не залетает, потому что мастерства не хватает или удачи, а тут вдруг залетает тебе, думаю, скорее психологические проблемы были в эти восемь минут, не футбольные.

Справедливый ли результат? Можно сказать что угодно. Я скажу, что несправедливо, а Юрий Павлович Семин скажет: «Всe справедливо, мы так и собирались играть». Так и сказал? Это было ясно, они знали, что с 30 метров Гжегож Крыховяк забьeт, мяч от штанги отскочит в спину Сергею Песьякову и залетит.

«Ростову» завершения не хватает только. Главное — создавать моменты, а завершение придeт. Были у нас игры, когда два момента создавали, три гола забивали. Сейчас восемь моментов создали, ни одного не забили», – сказал Карпин.

  • «Ростов» опустился на четвертое место в турнирной таблице.
  • Следующий матч команда проведет 20 марта с «Сочи».
  • На следующей неделе РПЛ могут приостановить из-за пандемии коронавируса.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Карпин Валерий
Комментарии (18)
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MaxRnD
1584301273
Косяк ДНЯ
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AHTUNGBOL
1584301731
В общем и целом приятно смотреть на такую игру команды Карпина, в отличие от игры команды Евсеева...
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maygli
1584302075
А что же хвалёного Мамаева не выпустили? Или он на лавке только хорош? И с заменой сильно опоздал. Песьяков сегодня откровенно плохо сыграл. Первые два мяча на его совести.
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Максим2712
1584302848
Видимо, три раза ударили с 30 метров. Карпин нормальный мужик, но иногда его начинает переть, как бабу. Не умеет достойно принимать поражение
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Juic
1584303133
Опять все виноваты, что его команда не забила.
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paracetamol
1584315925
Настраивать надо команду на тяжелый матч, Валера, а не шапкозакидательством заниматься!
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Бухбух
1584321403
Валера, наверно, зыбыл, как Ростову повезло в игре с Локо в Москве.
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Mister_Tomsk
1584335188
Да хорошо играл Ростов, просто Локо повезло больше) футбол это не только мастерство, но еще и удача)_
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Red-Green_fan
1584337786
Валера, есть старая футбольная поговорка: "Не забиваешь ты, забивают тебе"
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titata
1584359781
Песьяков уснул в воротах, должен был подстроиться под мяч, обосрал всё своей команде.
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