Главные новости дня. Тарасов назвал говном критиков Терешковой, Кокорин призвал остановить РПЛ

РПЛ. «Локомотив» победил «Ростов» и поднялся на второе место.

Кокорин: «Во всем мире приостановили чемпионаты, почему мы должны выделяться?».

«Иди в свой гребаный дом». Черышева заметили бегающим по улице во время карантина.

РПЛ. «Сочи» благодаря голам Нобоа и Мостового обыграл «Краснодар».

Матч молодежных составов «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершился массовой дракой.

Слуцкий выложил видео побитого бойца, похожего на Дзюбу.

Тарасов: «Дураки набросились на Терешкову. Называть «сукой» – каким лицемером надо быть! Она останется в истории, вы останетесь говном».