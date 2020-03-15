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  • Главные новости дня. Тарасов назвал говном критиков Терешковой, Кокорин призвал остановить РПЛ

Главные новости дня. Тарасов назвал говном критиков Терешковой, Кокорин призвал остановить РПЛ

15 марта 2020, 22:17
8

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (8)
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Strig
1584329885
тарас ну ты сам-то в говне и никогда не был чем-то другим, ты не знаешь как живут люди в России и видел только её полуверхушку, а дуру назвать дурой - это разве неправильно!?
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anjaneri
1584335161
Тарас и есть говно, самое настоящее...
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vladimir-7
1584336060
Тарасов, ты тоже когда-то был футболистом, а потом стал жополизом и сосуном. Предателей народа ненавидят и стараются их уничтожить из своей памяти и не только из неё.
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Strig
1584337170
А кто это? Все всё понимают что к чему и говорят с точностью до наоборот, точнее, просто врут и прогибаются, особенно костоломный тарасов...
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