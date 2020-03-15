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РПЛ. «Локомотив» победил «Ростов» и поднялся на второе место

15 марта 2020, 20:53
58

В матче 22-го тура чемпионата России «Локомотив» на выезде победил «Ростов» – 3:1.

Команда Юрия Семина набрала 41 очко и поднялась на второе место в турнирной таблице. Ростовчане опустились на четвертую строчку (38 очков).

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 3:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Песьяков, 34 (в свои ворота); 0:2 – Жемалетдинов, 38; 0:3 – Крыховяк, 42; 1:3 – Попов, 64 (с пенальти).

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Байрамян (Долгов, 87), Еременко, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов (Саплинов, 86), Норманн, Шомуродов.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Рыбус, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов (Идову, 82), Ал. Миранчук, Крыховяк, Мариу (Магкеев, 73), Эдер.

Предупреждения: Хаджикадунич, 54; Норманн, 86 – Баринов, 90+2.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив
Комментарии (58)
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Mister_Tomsk
1584294868
9 очков до бомжей! еще есть шансы! С победой локо! Сложный матч! Трудно без форворда! Но 3 очка важны!
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Fan Loko mik
1584294932
ЛОКООООООООООООООООООООООООООО!!!!!!!! Лучший!!!!! КРЫХ КРАСАВЕЦ!!!! Всех КЗ с ПОБЕЕЕЕЕЕДОООООЙ!!!!
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mdu86
1584294995
Всех красно-зелёных с победой! Крыховяк машина! Ростову удачи! PS. Байрамяна давно проверяли на допинг? Так не возможно носиться весь матч
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portero
1584295318
Всем здоровья !!!!! думаю это крайний тур перед карантином, остановят на месяцок игры .....
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nominum
1584297075
Да уж... Бросили под поезд нас. Карпину надо разбираться с защитой, а Кафанову с воротниками. Перед zra78 извиняюсь. Впредь до результата матча пи..еть не буду.(
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BRO_football
1584298307
Ростов соснул по полной. Не могут нормально играть без продажных судей, которые удаляют игроков соперника и ставят пенальти.
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izy
1584298912
Локо,с победой!!! (не ожидал такого результата с Ростовом.)Побеждает сильнейший!
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житель СПб
1584299704
Я иногда думаю: а Семин случайно дьяволу душу не продавал?! (полушутка...) Но ведь Локомотиву очень часто везет, как и сегодня - везет сказочно! Конечно, "везет тем, кто везет", и тем не менее... Карпина и Ростов жалко...
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shuravi01
1584303100
Ну наверное комментарии излишне,кто-то болел за кого-то,а результат на табло!
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shuravi01
1584303424
Бомбардир,дибилы,дайте правильную информацию! У Вас бред,стыдно!
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