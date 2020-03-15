РПЛ. «Локомотив» победил «Ростов» и поднялся на второе место

В матче 22-го тура чемпионата России «Локомотив» на выезде победил «Ростов» – 3:1.

Команда Юрия Семина набрала 41 очко и поднялась на второе место в турнирной таблице. Ростовчане опустились на четвертую строчку (38 очков).

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 3:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Песьяков, 34 (в свои ворота); 0:2 – Жемалетдинов, 38; 0:3 – Крыховяк, 42; 1:3 – Попов, 64 (с пенальти).

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Байрамян (Долгов, 87), Еременко, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов (Саплинов, 86), Норманн, Шомуродов.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Рыбус, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов (Идову, 82), Ал. Миранчук, Крыховяк, Мариу (Магкеев, 73), Эдер.

Предупреждения: Хаджикадунич, 54; Норманн, 86 – Баринов, 90+2.

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