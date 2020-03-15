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    РПЛ. «Локомотив» победил «Ростов» и поднялся на второе место

    В матче 22-го тура чемпионата России «Локомотив» на выезде победил «Ростов» – 3:1.

    Команда Юрия Семина набрала 41 очко и поднялась на второе место в турнирной таблице. Ростовчане опустились на четвертую строчку (38 очков).

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва) – 3:1 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Песьяков, 34 (в свои ворота); 0:2 – Жемалетдинов, 38; 0:3 – Крыховяк, 42; 1:3 – Попов, 64 (с пенальти).

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Байрамян (Долгов, 87), Еременко, Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов (Саплинов, 86), Норманн, Шомуродов.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Рыбус, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов (Идову, 82), Ал. Миранчук, Крыховяк, Мариу (Магкеев, 73), Эдер.

    Предупреждения: Хаджикадунич, 54; Норманн, 86 – Баринов, 90+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    15.03.2020 20:53
    Комментарии67
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      Рейтинг: +9

      bariyev 1 час назад

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      Рейтинг: +5255

      paracetamol 1 час назад

      Это не Локо победил, а Ростов проиграл. Причем самому себе! С таким настроением нельзя выходить на поле, господа шапкозакидатели.

      0
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      Рейтинг: +3726

      Zubo 2 часа назад

      Голы какие то странные, фанаты подозревают договорняк, поему Бомбардир молчит, где справедливость ???? Почему Баринова не удалили ??? И когда РЖД перестанет грабить народ ????

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      Рейтинг: +972

      afw13 4 часа назад

      паровозников с победой! в кои-то веки и Локо повезло, использовали почти все свои моменты. ну а Ростову не унывать, играли добротно, просто сегодня не подфартило немного.

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      Рейтинг: +2542

      maygli > afw13 4 часа назад

      Это точно, не подфартило.
      Локо 4 удара в створ 3 гола, Ростов 7 и ничего.

      0
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      Рейтинг: +369

      _Marqella_ 4 часа назад

      Локо красавчики.....колхозники отдыхают...))

      1
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      Рейтинг: +56

      shuravi01 4 часа назад

      Бомбардир,дибилы,дайте правильную информацию! У Вас бред,стыдно!

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      Рейтинг: +56

      shuravi01 4 часа назад

      Ну наверное комментарии излишне,кто-то болел за кого-то,а результат на табло!

      2
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      Рейтинг: +1517

      Бриг 5 часов назад

      Локо, конечно опаснее Ростова (для Зенита). Если с Сёминым.

      2
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      Рейтинг: +854

      житель СПб 5 часов назад

      Я иногда думаю: а Семин случайно дьяволу душу не продавал?! (полушутка...) Но ведь Локомотиву очень часто везет, как и сегодня - везет сказочно! Конечно, "везет тем, кто везет", и тем не менее... Карпина и Ростов жалко...

      5
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      Рейтинг: +5517

      Антибиотик > житель СПб 5 часов назад

      Локомотиву очень часто не везет и кто следит за футболом, те это знают. Про судейство даже не говорю, а надо бы. Просто ты увидел сегодняшний матч и со своей колокольни судишь. Сегодня победили не без фарта, но его организовали сами игроки, а не дьявол.

      6
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      Рейтинг: +37626

      MaxRnD > Антибиотик 5 часов назад

      Да спору нет, Песьяков с Хаджикадуничем очередной раз и организовали (т.н. игроки), а так-то да - в Москве нам свезло, сегодня вам, так что считай миром разошлись

      7
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      Рейтинг: +3348

      Yurok161 > Антибиотик 5 часов назад

      согласен

      5
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      Рейтинг: +5517

      Антибиотик > Yurok161 5 часов назад

      Приятно тебя читать. Ростову удачи и без травм!

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      Рейтинг: +854

      житель СПб > Антибиотик 5 часов назад

      А мне кажется, что везет часто. Слово везет - условное, конечно, здесь есть труд и упорство в достижении цели. Но например, даже в этом Чемпионате Локомотив выиграл много матчей "на флажке", в последние минуты. Это было и в последние 3-5 лет - а футбол я смотрю, и не один год. Полагаю, что это именно удача, "футбольный бог". Без него, его помощи результаты не появляются. Как то так...

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      Рейтинг: +854

      житель СПб > Антибиотик 4 часа назад

      Да, кстати! Если бы Ростов забил пару голов в первом тайме, в первые 20 минут - а это было реально, но им НЕ ВЕЗЛО, то организовать такую победу игроки Локомотива скорее всего не смогли бы. Ну и где здесь отсутствие удачи?

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      Рейтинг: +369

      _Marqella_ > MaxRnD 4 часа назад

      Макс привет, как тебе матч??

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      Рейтинг: +18676

      пьяныйхоровод 5 часов назад

      А где эти знатоки и ыкспэрты , которые кричали что проплаченый судья непременно ничью смастырит ?

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