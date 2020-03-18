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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Материалы

Ростов - Локомотив

15.03.2020, Воскресенье, 19:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 22 тур Ростов - Локомотив Молодежные команды: 0 - 5
Кубок «Париматч» Премьер 2020
3 тур
9 февраля, воскресенье 18:00 Ростов 3:3
(4:5)п		 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
8 тур
31 августа, суббота 16:30 Локомотив 1:2 Ростов
Россия. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
ответный матч		 15 мая, среда 19:30 Ростов 0:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
25 тур
24 апреля, среда 19:00 Ростов 1:2 Локомотив
11 тур
19 октября, пятница 20:30 Локомотив 2:1 Ростов
Россия. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
первый матч		 3 апреля, среда 19:30 Локомотив 2:2 Ростов
Кубок «Матч Премьер» 2019

25 января, пятница 21:30 Ростов 1:1
(3:4)п		 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
25 тур
8 апреля, воскресенье 16:30 Локомотив 1:0 Ростов
11 тур
24 сентября, воскресенье 16:30 Ростов 0:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
22 тур
9 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 0:0 Ростов
8 тур
24 сентября, суббота 21:30 Ростов 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
6 мая, пятница 19:30 Ростов 2:1 Локомотив
13 тур
26 октября, понедельник 19:30 Локомотив 0:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
18 тур
8 марта, воскресенье 18:30 Ростов 0:1 Локомотив
3 тур
14 августа, четверг 18:30 Локомотив 2:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
11 мая, воскресенье 20:15 Ростов 2:0 Локомотив
6 тур
26 августа, понедельник 20:00 Локомотив 5:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
27 апреля, суббота 18:30 Локомотив 3:1 Ростов
12 тур
21 октября, воскресенье 20:00 Ростов 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
18 тур
31 июля, воскресенье 21:00 Ростов 0:3 Локомотив
3 тур
2 апреля, суббота 18:30 Локомотив 1:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
29 тур
20 ноября, суббота 14:00 Ростов 1:2 Локомотив
15 тур
1 августа, воскресенье 21:00 Локомотив 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2009
16 тур
2 августа, воскресенье 19:30 Локомотив 2:0 Ростов
2 тур
22 марта, воскресенье 19:00 Ростов 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
23 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Ростов 0:2 Локомотив
9 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Локомотив 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 Ростов
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Ростов 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2005
23 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Ростов 1:1 Локомотив
8 тур
14 мая, суббота 19:00 Локомотив 4:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
20 тур
22 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Ростов
9 тур
1 мая, суббота 00:00 Ростов 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
21 тур
17 августа, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Локомотив
10 тур
25 мая, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
21 тур
24 августа, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Ростов
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Ростов 2:3 Локомотив
Чемпионат России 2001
30 тур
4 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Ростов
1 тур
10 марта, суббота 00:00 Ростов 0:0 Локомотив
Чемпионат России 2000
27 тур
14 октября, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Ростов
13 тур
18 июня, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Локомотив
Чемпионат России 1999
30 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Локомотив 3:0 Ростов
1 тур
3 апреля, суббота 00:00 Ростов 1:1 Локомотив
Чемпионат России 1998
24 тур
9 сентября, среда 00:00 Ростов 2:2 Локомотив
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:1 Ростов
Чемпионат России 1997
19 тур
23 июля, среда 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Ростов 2:2 Локомотив
Чемпионат России 1996
26 тур
6 сентября, пятница 00:00 Ростов 0:2 Локомотив
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
Чемпионат России 1995
18 тур
29 июля, суббота 00:00 Ростов 0:2 Локомотив
11 тур
17 июня, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
Чемпионат России 1993
26 тур
31 августа, вторник 00:00 Локомотив 5:2 Ростов
9 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Ростов 1:3 Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 7 тур
1 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 Ростов
Первый этап, 4 тур
26 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +204

    Juic 15 марта 2020, 20:50

    Валера, верим!

    0
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    Рейтинг: -54

    МaxRnD 15 марта 2020, 20:34

    я сегодня решил встать попой к щарикам

    -1
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    Рейтинг: +2398

    Mister_Tomsk 15 марта 2020, 20:22

    ВИлкову с питера позвонили, мол давай выравни игру, и куяк пенальти

    1
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    Рейтинг: +552

    ZENIT*** 15 марта 2020, 20:18

    Уууу,Ростов,как же так!? Не понять...

    2
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    Рейтинг: +4440

    sobaka120982 15 марта 2020, 20:06

    Ростов Ростов как же так((( Валеееера я верил в тебя!!!

    2
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 15 марта 2020, 20:05

    Ростов душил, душил в первом тайме, но САПСАН переехал Песьякова
    трижды. Локо танцует краковяк (Крыховяк).

    2
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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 15 марта 2020, 20:04

    вот так сходи посрать, три банки отгрузили(

    1
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    Рейтинг: +895

    xkixerx 15 марта 2020, 19:49

    3-0!!!! А какой 1 то ГОЛИЩЕ!!!! КРАХА - ТОП!!!

    0
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    Рейтинг: +55409

    MaxRnD > xkixerx 15 марта 2020, 19:51

    Какой ? От штанги в криворукого Песьякова и потом в ворота ? Голище ?

    4
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    Рейтинг: +2398

    Mister_Tomsk > MaxRnD 15 марта 2020, 19:52

    окей, а два других? тоже Песьяков виноват? паникуют ваши в защите, не знают че делать.

    0
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    Рейтинг: +895

    xkixerx > MaxRnD 15 марта 2020, 19:52

    Песьякову вообще фартануло, что он этот мяч из 9ки достал!! А удар с лету классный был

    1
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    Рейтинг: +3410

    mdu86 > MaxRnD 15 марта 2020, 19:52

    Я понимаю, что ты расстроен, но голище был на загляденье!

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    Рейтинг: +3410

    mdu86 > xkixerx 15 марта 2020, 19:54

    Ну и конечно, то что этот гол записали на Песьякова как автогол- на мой взгляд, это полный бред!

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    Рейтинг: +55409

    MaxRnD 15 марта 2020, 19:47

    Хаджикадунич + Песьяков - это похороны

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    Рейтинг: +2398

    Mister_Tomsk 15 марта 2020, 19:44

    Гоооооол ЛОООКОООО! Ростов встал после второго пропущеного

    0
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