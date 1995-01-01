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    РПЛ. «Сочи» благодаря голам Нобоа и Мостового обыграл «Краснодар»

    «Сочи» обыграл» «Краснодар» в матче 22-го тура РПЛ.

    Игра прошла без зрителей. «Краснодар» упустил лидирующий в РПЛ «Зенит» на девять очков. «Сочи» поднялся на 11-е место.

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Сочи (Сочи) – Краснодар (Краснодар) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Нобоа, 47; 2:0 – Мостовой, 90.

    «Сочи»: Джанаев, Новосельцев (Калугин, 90), Мевля, Миладинович, Заика, Цаллагов, Нобоа, Маргасов, Мостовой, А. Заболотный (Бурмистров, 73), Кокорин (Карапетян, 90).

    «Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Петров, Кайо, Фернандеш (Сулейманов, 65), Газинский (Уткин, 61), Ольссон (Сорокин, 84), Вандерсон, Берг, Ари.

    Предупреждения: Нобоа, 64 – Сулейманов, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:03
    Комментарии168
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      Рейтинг: +956

      РМЗ 37 минут назад

      Как вам договорнячок !? Вот так Галицкий не играет договорные матчи .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2537

      maygli 49 минут назад

      Вот это да!!!
      У нас ещё один супер клуб нарисовался?
      :-))
      Ну-с, "Сочи" с победой!
      Краснодару работать над ошибками. По моему они не дооценили Сочи.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1556

      Hektor 84 1 час назад

      А что же эта соска бразильская не прыгала какмакака цирковая? Еще трепался что игры со спартаком для него не особенные. Для этой обиженки есть только два матча в году. На остальных пешком ходит. А сегодня чего не падал и не кривлялся. Циркач хе ров. Всё в этой жизни возвращается.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3189

      RotBerg 2 часа назад

      Мясным обсирающим Краснодар надо вспомнить, как они у Сочи очки украли с помощью судей в начале чемпа

      8
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      ...
      Рейтинг: +5329

      Persona_non_Grata > RotBerg 2 часа назад

      А ты заяву накатай , ну или ни пиз.. !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3189

      RotBerg > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Да мне вообще покуй))) кроме улыбок вы ни чего не выываете, а прыгающий по бровке мажор только прибавляет смеху)))
      Вот бы Старостин с Бесковым акуели бы с такой картины)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1444

      sovok > RotBerg 2 часа назад

      Причем здесь Спартак?
      Сами слили Сочи, а теперь стрелочника ищем?
      Жалко вас...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5329

      Persona_non_Grata > RotBerg 2 часа назад

      Смейся - здесь можно смеяться без последствий .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -3790

      gosproektikabinet > RotBerg 2 часа назад

      свиноматки всегда о себе напомнят, но только не в матчах с тоШно

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7053

      mihail200606 3 часа назад

      Блин, краснодар.. Ну как так..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      sobaka120982 3 часа назад

      Ребят вот у вас вонючие рты!!!! Галицкий сдал игру??? Смешно))) у него бабла куры не клюют да и чемпионство для него превыше всего. Вам просто не имеется что в Сочи пришли деньги и клуб начал показывать игру. А как же двойные стандарты??? Ман сити и ПСЖ они без бабла кем были?

      9
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      ...
      Рейтинг: -3790

      gosproektikabinet > sobaka120982 2 часа назад

      раз не клюют то перекупил бы игру с сочи, а то пока лишь в убытках, вон гинер покупал так покупал, одним составом выигрывали

      0
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      ...
      Рейтинг: +956

      РМЗ > sobaka120982 35 минут назад

      Он не за бабки сдал . Не забывай кто такие Ротенберги . Какой админресурса у них . Оборона Краснодара стояла !!! Как вкопанная

      0
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      ...
      Рейтинг: +1588

      sobaka120982 > РМЗ 22 минуты назад

      Ну ты серьезно говоришь что у нас в футболе теперь так, у какого боса больше возможностей тот и сильнее на поле?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1588

      sobaka120982 > РМЗ 20 минут назад

      А почему мы тогда дома арсеналу про срали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -101

      Аден 3 часа назад

      стыдно за бЗенит, стыд и срам вонючкам.

      0
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      Рейтинг: +132

      Rtu 3 часа назад

      Ну что кто тут с детства за Сочи?)

      1
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      Рейтинг: +129

      valkam72 3 часа назад

      Сочи безоговорочно как фарм клуб синиту сольёт

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +351

      Граф2019 > valkam72 3 часа назад

      зачем? на оборот...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5329

      Persona_non_Grata > Граф2019 2 часа назад

      Все будет зависеть от турнирной ситуации , но "братская " помощь обеспечена (((

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18675

      пьяныйхоровод > Persona_non_Grata 1 час назад

      А если не угадаешь ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1823

      morgan59 3 часа назад

      Сочи победили. Но э о не тот Срчи , ,то был в начале сезона. Это Зенит2. Конечно это не даёт права на оправдание. Нужно играть , а не боять я соперников. Но хочу задать вопро : " А кто будет играть в Сочи, когда у игроков Зенита закончится аренда¿.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +431

      АКМ-74У > morgan59 3 часа назад

      У хозяина Сочи есть деньги, БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ. И БОЛЬШИЕ СВЯЗИ. Так что не стоит переживать за комплектацию команды.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1588

      sobaka120982 > morgan59 2 часа назад

      В аренде только кокорин и мостовой

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3189

      RotBerg > morgan59 2 часа назад

      Друг, там только Кокора и Мостовой в аренде, все остальные на контракте и принадлежат Сочи.

      0
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      Рейтинг: +236

      vavilon69 > morgan59 2 часа назад

      вспомним АНЖИ!

      1
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      Рейтинг: +1852

      Kollljan > morgan59 1 час назад

      Зарплата у игроков Сочи будет такая же как у игроков Зенита . И все дела!

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