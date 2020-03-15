Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Сочи» благодаря голам Нобоа и Мостового обыграл «Краснодар»

РПЛ. «Сочи» благодаря голам Нобоа и Мостового обыграл «Краснодар»

15 марта 2020, 16:03
110

«Сочи» обыграл» «Краснодар» в матче 22-го тура РПЛ.

Игра прошла без зрителей. «Краснодар» упустил лидирующий в РПЛ «Зенит» на девять очков. «Сочи» поднялся на 11-е место.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Сочи (Сочи) – Краснодар (Краснодар) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Нобоа, 47; 2:0 – Мостовой, 90.

«Сочи»: Джанаев, Новосельцев (Калугин, 90), Мевля, Миладинович, Заика, Цаллагов, Нобоа, Маргасов, Мостовой, А. Заболотный (Бурмистров, 73), Кокорин (Карапетян, 90).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Петров, Кайо, Фернандеш (Сулейманов, 65), Газинский (Уткин, 61), Ольссон (Сорокин, 84), Вандерсон, Берг, Ари.

Предупреждения: Нобоа, 64 – Сулейманов, 90.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Краснодар
Комментарии (110)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рубинище
1584277742
Сочи с таким составом будет за ЛЧ биться. Какорин хорош.-очень рад если ещё один сильный клуб появится. Краснодар очень бездарно и беззубо играет. счёт по игре
Ответить
MaxRnD
1584278038
В каком уже подряд чемпионате Краснодар на финише начинает штормить PS Такое впечатление, что Краснодар на игру не явился.
Ответить
Kollljan
1584278705
Сочи молодцы. Игроки качественные. Кокорин вообще супер! Насчёт сборной, думаю, что усатый его фамилию уже в свой блокнотик написал.
Ответить
zra78
1584278957
Сочи понравились,Краснодар играл как.... . Да сейчас и класс игроков Сочи на порядок выше,так что всё закономерно
Ответить
portero
1584279018
Быки как вмегда к концу сезона , будем надееться прорвет еще.
Ответить
portero
1584279383
Пожелаю Ростову удачи! Быки опять никакие весной...
Ответить
Чец
1584279711
У Сочи игра более слажена,острее, более нахрапистая. Мартынович не отрабатывает свое,не такой скоростной. В общем,проиграли по делу. И если бы не Сафонов,еще пара штук влетела бы.Да, будем надеяться, что что-то поменяют.
Ответить
valkam72
1584282240
Сочи безоговорочно как фарм клуб синиту сольёт
Ответить
sobaka120982
1584283258
Ребят вот у вас вонючие рты!!!! Галицкий сдал игру??? Смешно))) у него бабла куры не клюют да и чемпионство для него превыше всего. Вам просто не имеется что в Сочи пришли деньги и клуб начал показывать игру. А как же двойные стандарты??? Ман сити и ПСЖ они без бабла кем были?
Ответить
RotBerg
1584283736
Мясным обсирающим Краснодар надо вспомнить, как они у Сочи очки украли с помощью судей в начале чемпа
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+