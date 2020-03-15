РПЛ. «Сочи» благодаря голам Нобоа и Мостового обыграл «Краснодар»

«Сочи» обыграл» «Краснодар» в матче 22-го тура РПЛ.

Игра прошла без зрителей. «Краснодар» упустил лидирующий в РПЛ «Зенит» на девять очков. «Сочи» поднялся на 11-е место.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Сочи (Сочи) – Краснодар (Краснодар) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Нобоа, 47; 2:0 – Мостовой, 90.

«Сочи»: Джанаев, Новосельцев (Калугин, 90), Мевля, Миладинович, Заика, Цаллагов, Нобоа, Маргасов, Мостовой, А. Заболотный (Бурмистров, 73), Кокорин (Карапетян, 90).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Петров, Кайо, Фернандеш (Сулейманов, 65), Газинский (Уткин, 61), Ольссон (Сорокин, 84), Вандерсон, Берг, Ари.

Предупреждения: Нобоа, 64 – Сулейманов, 90.

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