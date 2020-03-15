Сочи - Краснодар

Быки разочаровали..., выдали договорняк... Позор!!!
|3 тур
|27 июля, суббота
|19:00
|Краснодар
|3:0
|Сочи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
Сочи с победой!!! ай да молодцы!!!
Я думаю просто футболистам Краснодара сказали игру сдать .Посмотрим как Локо с Ростовом сыграет.Случайно ни ничья ли будет.
Иди к психиатру сходи, и расскажи про свой паранойедальный бред и теорию всеобщего заговора, откуда такие т.у.п.и.з.д.н.и только берутся)))))))
Ну, прямо неожиданный результат, но для Зенита (основного) это плюс.
Сочи ещё и свинарник обойдёт.
Урааааааа, побееееда
Да уж))) ВОт вам и Краснодар) ток не говорите, что опять купили) Галицкого не купишь, это раз, два не выгодно краснадару матч продавать
Скоро начнется визг, что Газпром купил судью, хотя гол Нобоа влетел от ноги Газинского за шиворот Сафонову.
в вк, товарищи кавказцы уже пишут, что это договорняк, и они там уже всех мам пере епали, со злости)
Терек уже отошёл, вот и щебечут. Сегодня однозначно Сочи выиграет.
Отлично сказанно