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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Материалы

Сочи - Краснодар

15.03.2020, Воскресенье, 14:00 мск Сочи, стадион Фишт Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 22 тур Сочи - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
3 тур
27 июля, суббота 19:00 Краснодар 3:0 Сочи
Россия. Первый дивизион 2010
21 тур
30 июля, пятница 20:30 Краснодар 0:0 Сочи
1 тур
27 марта, суббота 16:00 Сочи 0:0 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +1431

    anjaneri 19 марта 2020, 00:13

    Быки разочаровали..., выдали договорняк... Позор!!!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 15 марта 2020, 21:32

    Сочи с победой!!! ай да молодцы!!!

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    Рейтинг: +1134

    qawzsexdr 15 марта 2020, 17:10

    Жаль что проиграли.

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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 15 марта 2020, 16:27

    Я думаю просто футболистам Краснодара сказали игру сдать .Посмотрим как Локо с Ростовом сыграет.Случайно ни ничья ли будет.

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    Рейтинг: +811

    Valeron2790 > Ёжик в тумане 15 марта 2020, 21:04

    Иди к психиатру сходи, и расскажи про свой паранойедальный бред и теорию всеобщего заговора, откуда такие т.у.п.и.з.д.н.и только берутся)))))))

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    Рейтинг: +1258

    mama1991 15 марта 2020, 15:58

    рад за кокору, надо чтобы мамай сегодня выйграл! всегда переживаешь за человека, чем за систему.... желаю питеру и менструации в этом и последующих чемпионатах обгадиться....

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 15 марта 2020, 15:56

    Ну, прямо неожиданный результат, но для Зенита (основного) это плюс.

    2
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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > vladimir-7 15 марта 2020, 15:59

    Сочи ещё и свинарник обойдёт.

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    Рейтинг: +951

    matvei_72 15 марта 2020, 15:56

    Сегодня были краснодарские бычки в томате...

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    Рейтинг: +1258

    mama1991 > matvei_72 15 марта 2020, 15:59

    телята мля.... слепые

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    Рейтинг: +552

    ZENIT*** 15 марта 2020, 15:54

    Охренетюшки!!!

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    Рейтинг: +4440

    sobaka120982 15 марта 2020, 15:53

    Урааааааа, побееееда

    1
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    Рейтинг: +2398

    Mister_Tomsk 15 марта 2020, 15:32

    Да уж))) ВОт вам и Краснодар) ток не говорите, что опять купили) Галицкого не купишь, это раз, два не выгодно краснадару матч продавать

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > Mister_Tomsk 15 марта 2020, 15:37

    Скоро начнется визг, что Газпром купил судью, хотя гол Нобоа влетел от ноги Газинского за шиворот Сафонову.

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    Рейтинг: +2398

    Mister_Tomsk > ilichkadr 15 марта 2020, 15:44

    в вк, товарищи кавказцы уже пишут, что это договорняк, и они там уже всех мам пере епали, со злости)

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > Mister_Tomsk 15 марта 2020, 15:51

    Терек уже отошёл, вот и щебечут. Сегодня однозначно Сочи выиграет.

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    Рейтинг: +4440

    sobaka120982 > Mister_Tomsk 15 марта 2020, 15:53

    Отлично сказанно

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