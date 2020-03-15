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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Краснодар
Сочи - Краснодар: обзор матча 15 марта 2020
Сочи
15.03.2020, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Краснодар
48'
К. Нобоа
90+4'
А. Мостовой
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Краснодар
Замена
А. Карапетян
️️️️
А. Кокорин
90'
+6
ГОЛ! 2:0!
А. Мостовой
Пас отдал
Т. Маргасов
90'
+4
Замена
Н. Калугин
️️️️
И. Новосельцев
90'
+2
90'
Желтая карточка
М. Сулейманов
Желтая карточка
И. Цаллагов
90'
84'
Замена
Е. Сорокин
️️️️
К. Ольссон
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
А. Заболотный
74'
68'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
М. Фернандеш
Желтая карточка
К. Нобоа
66'
62'
Замена
Д. Уткин
️️️️
Ю. Газинский
ГОЛ! 1:0!
К. Нобоа
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
27
Кирилл Заика
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
45
Иван Миладинович
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
94
Вандерсон
АП
33
Маркус Берг
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Сергей Матвеев
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
94
Душан Лагатор
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-2-1-1-2
35
Джанаев
27
Заика
32
Мевля
99
Новосельцев
34
Маргасов
15
Цаллагов
45
Миладинович
16
Нобоа
77
Мостовой
91
Заболотный
9
Кокорин
4-3-1-2
39
Сафонов
98
Петров
31
Кайо
14
Мартынович
2
Рамирес
18
Газинский
99
Фернандеш
8
Ольссон
94
Вандерсон
39
Ари
33
Берг
99
Новосельцев
44
Калугин
44
Калугин
99
Новосельцев
91
Заболотный
18
Бурмистров
18
Бурмистров
91
Заболотный
9
Кокорин
87
Карапетян
87
Карапетян
9
Кокорин
8
Ольссон
28
Сорокин
28
Сорокин
8
Ольссон
18
Газинский
47
Уткин
47
Уткин
18
Газинский
99
Фернандеш
93
Сулейманов
93
Сулейманов
99
Фернандеш
Остались в запасе
Сочи
Краснодар
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
94
Душан Лагатор
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
33
Станислав Крицюк
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
Главный тренер
Сергей Матвеев
Остались в запасе
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
94
Душан Лагатор
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Сергей Матвеев
Статистика матча Сочи - Краснодар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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