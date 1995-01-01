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    Кокорин: «Во всем мире приостановили чемпионаты, почему мы должны выделяться?»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин считает, что РПЛ следует приостановить ввиду пандемии коронавируса. По всему миру от заболевания умерло более 5000 человек.

    «Нужно ли останавливать чемпионат? Все приостановили, весь мир, а почему мы должны выделяться? Да и вообще, нужно смотреть на то, что происходит. В мире — одно, а у нас — другое. Может, и не стоит останавливать. Но, скорее всего, стоит приостановить, убить этот вирус до конца, чтобы все ходили и не переживали за последствия», – сказал Кокорин.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии22
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      Рейтинг: +958

      Иван Петров 1986 14 минут назад

      Тогда вам платить не за что.

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      Рейтинг: +5685

      Сильвербой 19 минут назад

      В России плевать на людей и их здоровье, это не секрет ни для кого!!!

      0
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      Рейтинг: +5329

      Persona_non_Grata 39 минут назад

      Ну естественно - Сочи из жопы вылез , пора останавливать , а то как бы обрано не улететь )))

      1
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      Рейтинг: +38442

      portero 49 минут назад

      В Испании блин даже кафешки позакрывали, а тестов нет для всех, какое-то шоу странное, продолжение будет жестким... футбол точно завтра заморозят на месяц.

      0
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      Рейтинг: +441

      Cleaner 50 минут назад

      Смысл останавливать чемпионат? Я не вижу. Пока есть давка в метро и других видах общественного транспорта, отменять матчи на открытом воздухе - полный бред.

      2
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      Рейтинг: +7451

      BRO_football 50 минут назад

      Потому что для наших властей потерянные деньги от закрытия чемпионата дороже здоровья собственных граждан.

      2
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      Рейтинг: +2943

      Alekxei Z. 52 минуты назад

      Господа , а что вы на него накинулись ?
      У вас дешёаый патриотизм. Весь мир ушёл на карантин и только мы с турками играем. Почему ? Ответ простой. Там любят и берегут своих соотечественников, а у нас бабы ещё нарожают.

      0
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      Рейтинг: +1142

      Sviro 57 минут назад

      Футболист жалуется на игру!!! Не работая хочешь бабло грести? Молчал бы уж лучше, дурь свою не показывал бы!!

      0
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      Рейтинг: +12723

      Dominator777 1 час назад

      Когда Кокорин молчит, то создается впечатление, что он не глупый человек...

      1
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      Рейтинг: +22211

      VVM1964 > Dominator777 40 минут назад

      Есть такая наука - физиогномика , разочарую даже когда молчит всё видно )))

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      Рейтинг: +195

      Алексей новый 1 час назад

      По словам видно что не далёкий человек.

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