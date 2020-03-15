Кокорин: «Во всем мире приостановили чемпионаты, почему мы должны выделяться?»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин считает, что РПЛ следует приостановить ввиду пандемии коронавируса. По всему миру от заболевания умерло более 5000 человек.

«Нужно ли останавливать чемпионат? Все приостановили, весь мир, а почему мы должны выделяться? Да и вообще, нужно смотреть на то, что происходит. В мире — одно, а у нас — другое. Может, и не стоит останавливать. Но, скорее всего, стоит приостановить, убить этот вирус до конца, чтобы все ходили и не переживали за последствия», – сказал Кокорин.