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  • Кокорин: «Во всем мире приостановили чемпионаты, почему мы должны выделяться?»

Кокорин: «Во всем мире приостановили чемпионаты, почему мы должны выделяться?»

15 марта 2020, 18:37
32

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин считает, что РПЛ следует приостановить ввиду пандемии коронавируса. По всему миру от заболевания умерло более 5000 человек.

«Нужно ли останавливать чемпионат? Все приостановили, весь мир, а почему мы должны выделяться? Да и вообще, нужно смотреть на то, что происходит. В мире — одно, а у нас — другое. Может, и не стоит останавливать. Но, скорее всего, стоит приостановить, убить этот вирус до конца, чтобы все ходили и не переживали за последствия», – сказал Кокорин.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Кокорин Александр
Комментарии (32)
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Bivaliy67
1584288641
Всё верно. А ещё во всём мире стулья по назначению применять привыкли.
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ufos73
1584288722
Если чемп остановят, то бомжи медальку не получат, ты че Коко? )))
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ZENIT***
1584289679
Что,отдохнуть захотел?
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portero
1584289911
На пустом стадионе играть совсем хреново, а всё идёт к этому...
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Dominator777
1584290738
Когда Кокорин молчит, то создается впечатление, что он не глупый человек...
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BRO_football
1584291531
Потому что для наших властей потерянные деньги от закрытия чемпионата дороже здоровья собственных граждан.
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portero
1584291567
В Испании блин даже кафешки позакрывали, а тестов нет для всех, какое-то шоу странное, продолжение будет жестким... футбол точно завтра заморозят на месяц.
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Сильвербой
1584293392
В России плевать на людей и их здоровье, это не секрет ни для кого!!!
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NEONFOL
1584296321
от части согласен с ним, при пустых и полупустых трибунах играть бессмысленно
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zigbert
1584377355
Все к этому идет.Чем мы лучше?
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