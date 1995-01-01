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    Кокорин – лучший игрок матча с «Краснодаром». Он не отметился результативными действиями

    РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 22-го тура между «Сочи» и «Краснодаром» (2:0). Им стал форвард хозяев Александр Кокорин, который не отметился результативными действиями.

    Футболист вышел на поле в стартовом составе и был заменен в компенсированное время второго тайма.

    • Кокорин принадлежит «Зениту».
    • «Сочи» одержал третью победу подряд.
    • Команда поднялась на 11-е место в таблице.

    Источник: твиттер РПЛ

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2537

      maygli 33 минуты назад

      Не плохо, не плохо смотрелся
      Очень старался. Молодец.
      Видно сделал правильные выводы

      0
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      Рейтинг: +83

      БеZуМныЙ 2 часа назад

      Кокорин хрякам наваляет.

      1
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      Рейтинг: -101

      Аден 2 часа назад

      какоша отметится в 27 туре, накидает вонючкам треху.

      -1
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      Рейтинг: +13839

      bset 2 часа назад

      Заголовок из разряда "Кокорин получил награду ни за что". Понятно, что голов не забил, голевых передач не сделал, но уж слишком желтушно звучит.

      2
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      Рейтинг: -3790

      gosproektikabinet 2 часа назад

      понятно что фарм на слуху только пока там кокошка бегает как и пельмень в рубине

      0
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      Рейтинг: +3360

      Литейный4 3 часа назад

      Санек держит марку. Во всех матчах за Сочи признается лучшим. Главное не забудь хрякам трёшечку отгрузить на радость всей стране. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +3725

      vladik12 > Литейный4 2 часа назад

      В матче с "Оренбургом" лучшим признали не его, а Нобоа.

      0
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      Рейтинг: +271

      кто там 3 часа назад

      зенит купил ему цацку эту что бы не обижался и вернулся...

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