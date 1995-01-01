Кокорин – лучший игрок матча с «Краснодаром». Он не отметился результативными действиями

Не плохо, не плохо смотрелся
Очень старался. Молодец.
Видно сделал правильные выводы
РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 22-го тура между «Сочи» и «Краснодаром» (2:0). Им стал форвард хозяев Александр Кокорин, который не отметился результативными действиями.
Футболист вышел на поле в стартовом составе и был заменен в компенсированное время второго тайма.
- Кокорин принадлежит «Зениту».
- «Сочи» одержал третью победу подряд.
- Команда поднялась на 11-е место в таблице.