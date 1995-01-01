Кокорин – лучший игрок матча с «Краснодаром». Он не отметился результативными действиями

РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 22-го тура между «Сочи» и «Краснодаром» (2:0). Им стал форвард хозяев Александр Кокорин, который не отметился результативными действиями.

Футболист вышел на поле в стартовом составе и был заменен в компенсированное время второго тайма.