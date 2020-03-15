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Слуцкий выложил видео побитого бойца, похожего на Дзюбу

15 марта 2020, 14:18
11

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выложил видео с бойцом, внешне напоминающим форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

Побитый спортсмен после боя дает интервью на английском.

«Дзюба отлично подтянул уровень английского», – подписал пост Слуцкий.

  • Это не первый случай, когда Слуцкий и Дзюба шутят над друг другом в инстаграме.
  • Ранее Дзюба выкладывал видео, где Слуцкий тренируется в зале, а за кадром реплика из фильма «Рокки».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Леонида Слуцкого
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (11)
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CSKA471
1584271432
Леня - ты костер конечно!))
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Добрый Бобер
1584272288
А-ХА-ХА-ХА!!!
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Волька
1584273166
Смени пол бомж
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paracetamol
1584273718
Г-но как человек этот Слуцкер!
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кто там
1584275361
Зачёт)
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житель СПб
1584278636
Приколисты... Продолжают друг над другом подтрунивать. Теперь очередь Артема.
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Zubo
1584288392
Артём, не подкачай , вариантов ответить бесчисленное количество, особенно на обьект настолько бездарный и уязвимый
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алдан2014
1584288870
Так цэж Дзюба и есть!!И чё ему вечерами дома не сидится?
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Hektor 84
1584292397
Так это он и есть. Что Гена Орлов молчит? Свалит опять на фанатов спартака.
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sobaka120982
1584292591
Это ржааака! Красава Леонид! Чувствуется ваша любовь друг к другу
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