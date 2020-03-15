Слуцкий выложил видео побитого бойца, похожего на Дзюбу

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выложил видео с бойцом, внешне напоминающим форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
Побитый спортсмен после боя дает интервью на английском.
«Дзюба отлично подтянул уровень английского», – подписал пост Слуцкий.
- Это не первый случай, когда Слуцкий и Дзюба шутят над друг другом в инстаграме.
- Ранее Дзюба выкладывал видео, где Слуцкий тренируется в зале, а за кадром реплика из фильма «Рокки».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Леонида Слуцкого