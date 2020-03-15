Агент Артемов: «Продление контракта Головина – закономерный шаг. Он превратился в лидера «Монако»

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артемов прокомментировал продление контракта игрока. Теперь он действует до 2024 года.

«Это абсолютно логичный и закономерный шаг. За то время, что Саша находится в команде, он проделал огромный путь, превратившись в одного из лидеров «Монако». Да, потребовалось определенное время на адаптацию, это нормально, но на сегодняшний день Александр Головин является ведущим футболистом клуба. Сейчас уже смело можно говорить, что это игрок, востребованный в европейском футболе. Не в одном и не в двух матчах он доказывал свой уровень и продолжает расти», – считает Артемов.