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    Агент Артемов: «Продление контракта Головина – закономерный шаг. Он превратился в лидера «Монако»

    Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артемов прокомментировал продление контракта игрока. Теперь он действует до 2024 года.

    «Это абсолютно логичный и закономерный шаг. За то время, что Саша находится в команде, он проделал огромный путь, превратившись в одного из лидеров «Монако». Да, потребовалось определенное время на адаптацию, это нормально, но на сегодняшний день Александр Головин является ведущим футболистом клуба. Сейчас уже смело можно говорить, что это игрок, востребованный в европейском футболе. Не в одном и не в двух матчах он доказывал свой уровень и продолжает расти», – считает Артемов.

    • «Монако» купил Головина летом 2018 года у ЦСКА за 30 миллионов евро.
    • 23-летний хавбек провел 65 матчей в составе монегасков, забил семь голов и сделал восемь ассистов.
    • Лига 1 приостановлена из-за пандемии коронавируса.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15752

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Всё правильно, лучше журавль в руках, чем синица на ветке.

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      Рейтинг: +5245

      paracetamol 7 часов назад

      Отрезанный ломоть!

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