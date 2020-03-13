Адвокат: «Надеемся на переквалификацию дела Кокорина и Мамаева. В их действиях не было статьи «Хулиганство»

Адвокат нападающего «Сочи» Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, что они с доверителем добиваются переквалификации их уголовного дела. В октябре 2018 года в компании Павла Мамаева футболист участвовал в избиении двух человек в Москве.

«У нас постановление уже на руках второй конституционной инстанции о том, что доводы защиты заслуживают внимания. На полное оправдание мы не рассчитываем, конечно, но мы надеемся на переквалификацию. Мы считаем, что в действиях ребят не было ст. 213 «Хулиганство», – сказала Стукалова телеканалу «360».