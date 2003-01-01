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    Адвокат: «Надеемся на переквалификацию дела Кокорина и Мамаева. В их действиях не было статьи «Хулиганство»

    Адвокат нападающего «Сочи» Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, что они с доверителем добиваются переквалификации их уголовного дела. В октябре 2018 года в компании Павла Мамаева футболист участвовал в избиении двух человек в Москве.

    «У нас постановление уже на руках второй конституционной инстанции о том, что доводы защиты заслуживают внимания. На полное оправдание мы не рассчитываем, конечно, но мы надеемся на переквалификацию. Мы считаем, что в действиях ребят не было ст. 213 «Хулиганство», – сказала Стукалова телеканалу «360».

    • Футболисты провели за решеткой 11 месяцев.
    • Мамаев выступает за «Ростов».
    • Оба игрока забивали голы в весенней части РПЛ.

    Источник: телеканал «360»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1584

      ZENIT****** 11 минут назад

      Неее,пардон,это чистая ст.213,,,пункт а)- стул , пункт б)- фамилия Пак.!!!.Не всё решают деньги!!!

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