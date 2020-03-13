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  • Адвокат: «Надеемся на переквалификацию дела Кокорина и Мамаева. В их действиях не было статьи «Хулиганство»

Адвокат: «Надеемся на переквалификацию дела Кокорина и Мамаева. В их действиях не было статьи «Хулиганство»

13 марта 2020, 19:27
6

Адвокат нападающего «Сочи» Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, что они с доверителем добиваются переквалификации их уголовного дела. В октябре 2018 года в компании Павла Мамаева футболист участвовал в избиении двух человек в Москве.

«У нас постановление уже на руках второй конституционной инстанции о том, что доводы защиты заслуживают внимания. На полное оправдание мы не рассчитываем, конечно, но мы надеемся на переквалификацию. Мы считаем, что в действиях ребят не было ст. 213 «Хулиганство», – сказала Стукалова телеканалу «360».

  • Футболисты провели за решеткой 11 месяцев.
  • Мамаев выступает за «Ростов».
  • Оба игрока забивали голы в весенней части РПЛ.

Источник: телеканал «360»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Ростов Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (6)
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Plyash
1584132041
Надо бы самой Стукаловой по репе стулом настучать,что бы она хулиганство с побоями отличала от обычной драки.
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alp
1584132932
да не ну какое оправдание вы чо??? а вот перебор с наказанием + привлечение участников с присвоением заслуженного в трехкратном размере, пожалуйста..
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paracetamol
1584136510
Надеемся на переквалификацию дела Кокорина и Мамаева. После этого следователей нужно будет посадить самих!
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Kulimen
1584168319
Похоже новости про их пьянку никогда не закончатся
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nemolod
1584169157
Напоминает слова товарища Саахова - Мы имеем дело с несчастным случаем на производстве!
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Hektor 84
1584197291
Адвокатша продолжает сосать с кокошки деньги?
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