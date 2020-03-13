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  • Аршавин: «Если захотят играть, то изменят структуру еврокубков – в один матч»

Аршавин: «Если захотят играть, то изменят структуру еврокубков – в один матч»

13 марта 2020, 08:06

Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин высказался о том, как клубам стоит доигрывать сезон и еврокубки из-за коронавируса.

«Думаю, 17 марта будет общее решение по всем лигам и турниры приостановят. И, скорее всего, если захотят играть, то изменят структуру Лиги чемпионов и Лиги Европы – будут играть один матч. А почему нет? На нейтральном поле – если они хотят успеть провести турниры. Полуфиналы, может быть, нет, а 1/8 и четвертьфиналы. Либо по жребию будут определять принимающую сторону, либо на нейтральном поле», – предположил Аршавин.

  • Из-за коронавируса отменены или приостановлены большинство европейских чемпионатов.
  • Регулярные сезоны приостановлены в НБА и НХЛ.

Источник: Sportbox
Лига чемпионов Аршавин Андрей
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