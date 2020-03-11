Чайка планирует построить в Ростове-на-Дону еще один стадион уровня РПЛ

Владелец выступающей в ФНЛ «Чайки» Андрей Чайка планирует возвести в Ростове-на-Дону еще один стадион. Об этом сообщил главный тренер команды Магомед Адиев.

«Как я понимаю, у нашего президента большой проект. Он собирается строить в Ростове арену под Премьер-лигу. Проблемы со стадионом у нас скоро не будет», – заверил Адиев.