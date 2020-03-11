Чайка планирует построить в Ростове-на-Дону еще один стадион уровня РПЛ

Так а зачем строить его в Ростове, стройте в Песчанке, зачем болельщикам потом ездить на домашние матчи команды по 200 километров? В прошлом году, когда Чайка на Ростов-Арене играла, был смешной случай - привезли несколько автобусов болельщиков из своего села, много болельщиков-ветеранов, которые десятилетиями ходят на матчи у себя дома, там это целая традиция, ритуал. Ну вот они в том же ключе приехали и на Ростов-Арену, с бутылочками, с закусочкой, как привыкли ходить у себя, а их тут давай обыскивать, всё отобрали, испортили людям поход на футбол, они в Ростов больше не поедут. Вы ещё в прошлом году хотели привлечь ростовских болельщиков к матчам команды, не получилось, построите стадион, вложите колоссальные деньги, а ходить будут по 200 человек.
Владелец выступающей в ФНЛ «Чайки» Андрей Чайка планирует возвести в Ростове-на-Дону еще один стадион. Об этом сообщил главный тренер команды Магомед Адиев.
«Как я понимаю, у нашего президента большой проект. Он собирается строить в Ростове арену под Премьер-лигу. Проблемы со стадионом у нас скоро не будет», – заверил Адиев.
- Клуб основан в 1997 году.
- Сейчас команда проводит домашние матчи в поселке Песчанокопское.
- «Чайка» в таблице ФНЛ идет девятой.