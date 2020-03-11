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    Чайка планирует построить в Ростове-на-Дону еще один стадион уровня РПЛ

    Владелец выступающей в ФНЛ «Чайки» Андрей Чайка планирует возвести в Ростове-на-Дону еще один стадион. Об этом сообщил главный тренер команды Магомед Адиев.

    «Как я понимаю, у нашего президента большой проект. Он собирается строить в Ростове арену под Премьер-лигу. Проблемы со стадионом у нас скоро не будет», – заверил Адиев.

    • Клуб основан в 1997 году.
    • Сейчас команда проводит домашние матчи в поселке Песчанокопское.
    • «Чайка» в таблице ФНЛ идет девятой.

    Источник: Sportbox

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    11.03.2020 00:06
    Комментарии3
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      Рейтинг: +573

      Play 15 часов назад

      Так а зачем строить его в Ростове, стройте в Песчанке, зачем болельщикам потом ездить на домашние матчи команды по 200 километров? В прошлом году, когда Чайка на Ростов-Арене играла, был смешной случай - привезли несколько автобусов болельщиков из своего села, много болельщиков-ветеранов, которые десятилетиями ходят на матчи у себя дома, там это целая традиция, ритуал. Ну вот они в том же ключе приехали и на Ростов-Арену, с бутылочками, с закусочкой, как привыкли ходить у себя, а их тут давай обыскивать, всё отобрали, испортили людям поход на футбол, они в Ростов больше не поедут. Вы ещё в прошлом году хотели привлечь ростовских болельщиков к матчам команды, не получилось, построите стадион, вложите колоссальные деньги, а ходить будут по 200 человек.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5172

      Persona_non_Grata 11 марта, 00:10

      В заголовке неплохо бы в кавычки взять название команды , а то я подумал , что этим решил заняться бывший ген. прокурор или его сын )))))))))

      3
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      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 > Persona_non_Grata 23 часа назад

      Может внебрачный))) сын

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