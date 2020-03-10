Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Владелец «Торпедо» Авдеев – о новом стадионе: «Провели тендер, выиграло французское архитектурное бюро»

    Владелец «Торпедо» Роман Авдеев в эфире программы «Футбол России» рассказал о проекте нового стадиона московского клуба.

    «Провели тендер, выиграло французское архитектурное бюро. Это стадион, куда болельщики должны ходить, где им должно быть комфортно. Теперь осталось взмахнуть волшебной палочкой и это все построить.

    Будет ли перенесено его имя? Не вижу противоречий, имя Эдуарда Стрельцова будет по-любому. Если будет разговор с какой-то организацией, имя Стрельцова должно остаться», – заявил владелец «Торпедо».

    • Стадион «Торпедо» был построен в 1959 году и с этого времени ни разу не реконструировался.
    • В текущем состоянии стадион не может принимать игры по стандартам ФИФА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2020 09:10
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1327

      Кузьмич на трибуне 10 марта, 22:51

      Жду Торпедо в РПЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10182

      vladimir-7 10 марта, 12:50

      Самое главное не подпускайте С.Собянина с его плитками и бордюрами
      и держите все работы под контролем. Удачи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      Rus9I 10 марта, 11:10

      Ну и хорошо, что выиграло агенство из Европы.
      Я надеюсь строить будут не как Зенит Арену))))

      Хотя это деньги Авдеева и партнеров. Там точно не затянут, иначе там же закопают.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2197

      Борат 10 марта, 09:59

      очередной гей-клуб построят, стыдно за педо и за рылов !
      развели мужеложство в москве фу !
      гыгыг

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 > Борат 10 марта, 11:28

      Стыдно за тебя тупой ушлепок

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2197

      Борат > Hektor 84 10 марта, 11:43

      спрячься, дырявый !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75222
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru