Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Владелец «Торпедо» Авдеев – о новом стадионе: «Провели тендер, выиграло французское архитектурное бюро»

Владелец «Торпедо» Авдеев – о новом стадионе: «Провели тендер, выиграло французское архитектурное бюро»

10 марта 2020, 09:10
4

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев в эфире программы «Футбол России» рассказал о проекте нового стадиона московского клуба.

«Провели тендер, выиграло французское архитектурное бюро. Это стадион, куда болельщики должны ходить, где им должно быть комфортно. Теперь осталось взмахнуть волшебной палочкой и это все построить.

Будет ли перенесено его имя? Не вижу противоречий, имя Эдуарда Стрельцова будет по-любому. Если будет разговор с какой-то организацией, имя Стрельцова должно остаться», – заявил владелец «Торпедо».

  • Стадион «Торпедо» был построен в 1959 году и с этого времени ни разу не реконструировался.
  • В текущем состоянии стадион не может принимать игры по стандартам ФИФА.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Торпедо
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Rus9I
1583827842
Ну и хорошо, что выиграло агенство из Европы. Я надеюсь строить будут не как Зенит Арену)))) Хотя это деньги Авдеева и партнеров. Там точно не затянут, иначе там же закопают.
Ответить
vladimir-7
1583833805
Самое главное не подпускайте С.Собянина с его плитками и бордюрами и держите все работы под контролем. Удачи!
Ответить
Кузьмич на трибуне
1583869907
Жду Торпедо в РПЛ.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+