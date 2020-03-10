Владелец «Торпедо» Авдеев – о новом стадионе: «Провели тендер, выиграло французское архитектурное бюро»

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев в эфире программы «Футбол России» рассказал о проекте нового стадиона московского клуба.

«Провели тендер, выиграло французское архитектурное бюро. Это стадион, куда болельщики должны ходить, где им должно быть комфортно. Теперь осталось взмахнуть волшебной палочкой и это все построить.

Будет ли перенесено его имя? Не вижу противоречий, имя Эдуарда Стрельцова будет по-любому. Если будет разговор с какой-то организацией, имя Стрельцова должно остаться», – заявил владелец «Торпедо».