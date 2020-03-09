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    «Локомотив» собирается оспорить удаление Кверквелии в матче с «Ахматом»

    «Локомотив» не согласен с решением арбитра удалить защитника Соломона Кверквелию в матче 21-го тура РПЛ против «Ахмата».

    По информации «Спорт-Экспресс», московский клуб намерен обжаловать прямую красную карточку 28-летнего грузина.

    В протоколе встречи указано, что игрок был наказан за «лишение соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч в штрафной площади».

    В «Локомотиве» не считают подобную трактовку эпизода верной, полагая, что судья мог ограничиться предупреждением.

    • Кверквелию удалили за игру рукой в своей штрафной площади.
    • Если КДК РФС не отменит красную карточку, то центрбек пропустит матч с «Ростовом».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2020 10:29
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 9 марта 2020, 13:07

      Матч не смотрел, обзор тож… Но вот прочёл здесь: ==В протоколе встречи указано, что игрок был наказан за «лишение соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч в штрафной площади».== и ==Кверквелию удалили за игру рукой в своей штрафной площади.==
      Как понимать? Фол "последней надежды" или всё-таки игра рукой?

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > BarStep 9 марта 2020, 13:24

      Мне показалось, что мяч от его(Кверквелии) ноги в руку прилетел.

      0
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 9 марта 2020, 13:02

      Судья старался как мог, но это не помогло - "Ахмат" проиграл. Теперь как бы с судьёй чего не случилось...

      4
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > Добрый Бобер 9 марта 2020, 13:55

      Вернёт всю сумму с процентами,да пинка по жопе дадут.. на будущее...

      12
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      Рейтинг: +663

      NEONFOL 9 марта 2020, 12:52

      ну так да, жёлтая карточка, игра рукой. Подавайте жалобу, очередной раз вас прокатят, спартачей так же. Это поможет только в том случае если вы сосёте народные деньги из газовой трубы, остальные гуляйте, позор судейству и ворам питерским, зенит распустить, остальных воров растрелять, ахахах)))

      3
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      Рейтинг: +567

      LAY394 9 марта 2020, 12:47

      Квирквелия: руки не было, отвечаю!!!

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 9 марта 2020, 11:35

      Если бы только это. Я вчера наблюдал ВАР в действии в РПЛ. Только у нас такое может быть, что судейка подходит посмотреть момент, где нужно назначать сто процентный пенальти и не назначает его. У Локомотива украли два пенальти за две игры. Пусть горит в аду весь судейский корпус!

      7
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 9 марта 2020, 11:16

      мяч попадает в ногу и отскакивает в руку, это естественное положение руки когда ты тянешься в подкате, но это очевидно пеналь, потому что мяч отлетал в сторону ворот, но не красная, максимум желтая

      а вот когда мяч попал в руку Исмаэлу, там вот действительно была умышленная игра рукой, когда при ударе рука была в одном положении, но она движется к мячу и находит его, 100% пеналь

      6
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      Рейтинг: +528

      Dguffin > Masteralex 9 марта 2020, 12:47

      Мяч летел в створ и никто не мог ему препятствовать. Именно поэтому - красная

      3
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Dguffin 9 марта 2020, 13:24

      Как никто?! Во-первых, у Кверквелии не было умышленной игры рукой, а мяч отрикошетил от ноги в руку. Во-вторых, в этом углу на линии ворот находился Гилерме, который должен был поймать мяч...

      3
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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD 9 марта 2020, 11:00

      Уйдёт туда же, куда и жалоба ФК Ростов по 9 эпизодам гостевого матча с Ахматом, т.е в никуда ....

      5
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 9 марта 2020, 10:51

      Не надо было руками размахивать, и тогда удаления не было бы.

      3
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      Рейтинг: +839

      Князев 9 марта 2020, 10:50

      Левников долго не судил и не зря его отстраняли. Весь матч по мелочам и не только пакостил Локомотиву. Подлый неквалифицированный судья. Тем более нельзя назначать судей на матчи с конкурентами Зенита из Питера. Больше всего они боятся Локомотива.

      9
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 9 марта 2020, 10:43

      В Локо походу со времен смородины персонал стали подбирать по принципу "им хоть ссы в глаза - все божья роса"

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