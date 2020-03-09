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  • «Локомотив» собирается оспорить удаление Кверквелии в матче с «Ахматом»

«Локомотив» собирается оспорить удаление Кверквелии в матче с «Ахматом»

9 марта 2020, 10:29
17

«Локомотив» не согласен с решением арбитра удалить защитника Соломона Кверквелию в матче 21-го тура РПЛ против «Ахмата».

По информации «Спорт-Экспресс», московский клуб намерен обжаловать прямую красную карточку 28-летнего грузина.

В протоколе встречи указано, что игрок был наказан за «лишение соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч в штрафной площади».

В «Локомотиве» не считают подобную трактовку эпизода верной, полагая, что судья мог ограничиться предупреждением.

  • Кверквелию удалили за игру рукой в своей штрафной площади.
  • Если КДК РФС не отменит красную карточку, то центрбек пропустит матч с «Ростовом».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат Кверквелия Соломон
Комментарии (17)
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Чермындыр
1583739801
В Локо походу со времен смородины персонал стали подбирать по принципу "им хоть ссы в глаза - все божья роса"
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Князев
1583740222
Левников долго не судил и не зря его отстраняли. Весь матч по мелочам и не только пакостил Локомотиву. Подлый неквалифицированный судья. Тем более нельзя назначать судей на матчи с конкурентами Зенита из Питера. Больше всего они боятся Локомотива.
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Бухбух
1583740290
Не надо было руками размахивать, и тогда удаления не было бы.
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MaxRnD
1583740845
Уйдёт туда же, куда и жалоба ФК Ростов по 9 эпизодам гостевого матча с Ахматом, т.е в никуда ....
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Masteralex
1583741771
мяч попадает в ногу и отскакивает в руку, это естественное положение руки когда ты тянешься в подкате, но это очевидно пеналь, потому что мяч отлетал в сторону ворот, но не красная, максимум желтая а вот когда мяч попал в руку Исмаэлу, там вот действительно была умышленная игра рукой, когда при ударе рука была в одном положении, но она движется к мячу и находит его, 100% пеналь
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Антибиотик
1583742958
Если бы только это. Я вчера наблюдал ВАР в действии в РПЛ. Только у нас такое может быть, что судейка подходит посмотреть момент, где нужно назначать сто процентный пенальти и не назначает его. У Локомотива украли два пенальти за две игры. Пусть горит в аду весь судейский корпус!
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LAY394
1583747240
Квирквелия: руки не было, отвечаю!!!
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NEONFOL
1583747537
ну так да, жёлтая карточка, игра рукой. Подавайте жалобу, очередной раз вас прокатят, спартачей так же. Это поможет только в том случае если вы сосёте народные деньги из газовой трубы, остальные гуляйте, позор судейству и ворам питерским, зенит распустить, остальных воров растрелять, ахахах)))
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Добрый Бобер
1583748129
Судья старался как мог, но это не помогло - "Ахмат" проиграл. Теперь как бы с судьёй чего не случилось...
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BarStep
1583748467
Матч не смотрел, обзор тож… Но вот прочёл здесь: ==В протоколе встречи указано, что игрок был наказан за «лишение соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч в штрафной площади».== и ==Кверквелию удалили за игру рукой в своей штрафной площади.== Как понимать? Фол "последней надежды" или всё-таки игра рукой?
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