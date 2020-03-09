«Локомотив» собирается оспорить удаление Кверквелии в матче с «Ахматом»

«Локомотив» не согласен с решением арбитра удалить защитника Соломона Кверквелию в матче 21-го тура РПЛ против «Ахмата».
По информации «Спорт-Экспресс», московский клуб намерен обжаловать прямую красную карточку 28-летнего грузина.
В протоколе встречи указано, что игрок был наказан за «лишение соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч в штрафной площади».
В «Локомотиве» не считают подобную трактовку эпизода верной, полагая, что судья мог ограничиться предупреждением.
- Кверквелию удалили за игру рукой в своей штрафной площади.
- Если КДК РФС не отменит красную карточку, то центрбек пропустит матч с «Ростовом».
Источник: «Спорт-Экспресс»