Слуцкий: «У меня много вопросов к первой карточке Кварацхелии. Довольствуюсь, что после удаления мы не бросили играть»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не согласен с первой желтой карточкой, полученной Хвичей Кварацхелией в первом тайме матча 21-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:1). Впоследствии грузина удалили.

– Как вам судья?

– Я не видел эпизод с незасчитанным голом, не могу оценить.

– А эпизоды с желтыми карточками Хвичи?

– У меня к первой карточке возникает много вопросов, но я отвык комментировать судейство.

Не могу сказать, что у нас было много моментов, но могу довольствоваться, что после красной карточки мы не бросили играть.