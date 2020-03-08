Слуцкий: «У меня много вопросов к первой карточке Кварацхелии. Довольствуюсь, что после удаления мы не бросили играть»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не согласен с первой желтой карточкой, полученной Хвичей Кварацхелией в первом тайме матча 21-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:1). Впоследствии грузина удалили.
– Как вам судья?
– Я не видел эпизод с незасчитанным голом, не могу оценить.
– А эпизоды с желтыми карточками Хвичи?
– У меня к первой карточке возникает много вопросов, но я отвык комментировать судейство.
Не могу сказать, что у нас было много моментов, но могу довольствоваться, что после красной карточки мы не бросили играть.
- Матч обслуживал Владимир Москалев (Воронеж).
- При Слуцком «Рубин» в двух матчах РПЛ не забил ни одного гола.
- Казанцы не выигрывают в РПЛ в девяти встречах подряд.
Источник: Sport24