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    Слуцкий: «У меня много вопросов к первой карточке Кварацхелии. Довольствуюсь, что после удаления мы не бросили играть»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не согласен с первой желтой карточкой, полученной Хвичей Кварацхелией в первом тайме матча 21-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:1). Впоследствии грузина удалили.

    – Как вам судья?

    – Я не видел эпизод с незасчитанным голом, не могу оценить.

    – А эпизоды с желтыми карточками Хвичи?

    – У меня к первой карточке возникает много вопросов, но я отвык комментировать судейство.

    Не могу сказать, что у нас было много моментов, но могу довольствоваться, что после красной карточки мы не бросили играть.

    • Матч обслуживал Владимир Москалев (Воронеж).
    • При Слуцком «Рубин» в двух матчах РПЛ не забил ни одного гола.
    • Казанцы не выигрывают в РПЛ в девяти встречах подряд.

    Источник: Sport24

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