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  • Слуцкий: «У меня много вопросов к первой карточке Кварацхелии. Довольствуюсь, что после удаления мы не бросили играть»

Слуцкий: «У меня много вопросов к первой карточке Кварацхелии. Довольствуюсь, что после удаления мы не бросили играть»

8 марта 2020, 17:32
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не согласен с первой желтой карточкой, полученной Хвичей Кварацхелией в первом тайме матча 21-го тура РПЛ против «Тамбова» (0:1). Впоследствии грузина удалили.

– Как вам судья?

– Я не видел эпизод с незасчитанным голом, не могу оценить.

– А эпизоды с желтыми карточками Хвичи?

– У меня к первой карточке возникает много вопросов, но я отвык комментировать судейство.

Не могу сказать, что у нас было много моментов, но могу довольствоваться, что после красной карточки мы не бросили играть.

  • Матч обслуживал Владимир Москалев (Воронеж).
  • При Слуцком «Рубин» в двух матчах РПЛ не забил ни одного гола.
  • Казанцы не выигрывают в РПЛ в девяти встречах подряд.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Крылья Советов Кварацхелия Хвича Слуцкий Леонид Москалев Владимир
Комментарии (2)
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Plyash
1583684600
Лёня,возвращайся в Нидерланды.
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АКС-74У
1583842168
А к самому Кварацхелие вопросов нет?
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