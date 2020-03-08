Точилин – о полузащитнике «Сочи» Мостовом: «По потенциалу это второй Кокорин»

Глава селекционно-аналитического отдела «Сочи» Александр Точилин высоко оценил перспективы полузащитника Андрея Мостового.

– Кто из экс-зенитовцев в аренде, а кого «Сочи» выкупил?

– «Зениту» принадлежат двое – Кокорин и Мостовой. У остальных полноценные контракты с нашим клубом.

– Из зенитовской армады ярче всех раскрылся Мостовой.

– Да, первую часть чемпионата ему точно можно занести в плюс. Это к разговору о мотивации. Андрею 22 года, дебютант Премьер-лиги, очень хотел проявить себя.

– Чем он хорош?

– Мне кажется, по потенциалу это второй Кокорин. Тоже обладает взрывной скоростью, вынослив, может сыграть и на фланге, и в нападении, – сказал Точилин.