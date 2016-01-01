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    Точилин – о полузащитнике «Сочи» Мостовом: «По потенциалу это второй Кокорин»

    Глава селекционно-аналитического отдела «Сочи» Александр Точилин высоко оценил перспективы полузащитника Андрея Мостового.

    – Кто из экс-зенитовцев в аренде, а кого «Сочи» выкупил?

    – «Зениту» принадлежат двое – Кокорин и Мостовой. У остальных полноценные контракты с нашим клубом.

    – Из зенитовской армады ярче всех раскрылся Мостовой.

    – Да, первую часть чемпионата ему точно можно занести в плюс. Это к разговору о мотивации. Андрею 22 года, дебютант Премьер-лиги, очень хотел проявить себя.

    – Чем он хорош?

    – Мне кажется, по потенциалу это второй Кокорин. Тоже обладает взрывной скоростью, вынослив, может сыграть и на фланге, и в нападении, – сказал Точилин.

    • В этом сезоне Мостовой сыграл в 17 матчах в РПЛ, забил три мяча и отдал четыре голевых передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +37945

      portero 40 минут назад

      Лишь бы до 29 лет добавил, а не как Кокорин, всё подающий надежды..... но бухает по взрослому.

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      Рейтинг: +698

      УхоГорлоНос 50 минут назад

      Так же стулом работать умеет?

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