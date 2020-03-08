Точилин – о полузащитнике «Сочи» Мостовом: «По потенциалу это второй Кокорин»

Глава селекционно-аналитического отдела «Сочи» Александр Точилин высоко оценил перспективы полузащитника Андрея Мостового.
– Кто из экс-зенитовцев в аренде, а кого «Сочи» выкупил?
– «Зениту» принадлежат двое – Кокорин и Мостовой. У остальных полноценные контракты с нашим клубом.
– Из зенитовской армады ярче всех раскрылся Мостовой.
– Да, первую часть чемпионата ему точно можно занести в плюс. Это к разговору о мотивации. Андрею 22 года, дебютант Премьер-лиги, очень хотел проявить себя.
– Чем он хорош?
– Мне кажется, по потенциалу это второй Кокорин. Тоже обладает взрывной скоростью, вынослив, может сыграть и на фланге, и в нападении, – сказал Точилин.
- В этом сезоне Мостовой сыграл в 17 матчах в РПЛ, забил три мяча и отдал четыре голевых передачи.
Источник: «Спорт-Экспресс»