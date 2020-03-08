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  • Точилин – о полузащитнике «Сочи» Мостовом: «По потенциалу это второй Кокорин»

Точилин – о полузащитнике «Сочи» Мостовом: «По потенциалу это второй Кокорин»

8 марта 2020, 11:19
6

Глава селекционно-аналитического отдела «Сочи» Александр Точилин высоко оценил перспективы полузащитника Андрея Мостового.

– Кто из экс-зенитовцев в аренде, а кого «Сочи» выкупил?

– «Зениту» принадлежат двое – Кокорин и Мостовой. У остальных полноценные контракты с нашим клубом.

– Из зенитовской армады ярче всех раскрылся Мостовой.

– Да, первую часть чемпионата ему точно можно занести в плюс. Это к разговору о мотивации. Андрею 22 года, дебютант Премьер-лиги, очень хотел проявить себя.

– Чем он хорош?

– Мне кажется, по потенциалу это второй Кокорин. Тоже обладает взрывной скоростью, вынослив, может сыграть и на фланге, и в нападении, – сказал Точилин.

  • В этом сезоне Мостовой сыграл в 17 матчах в РПЛ, забил три мяча и отдал четыре голевых передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Мостовой Андрей Точилин Александр
Комментарии (6)
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УхоГорлоНос
1583656527
Так же стулом работать умеет?
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portero
1583657180
Лишь бы до 29 лет добавил, а не как Кокорин, всё подающий надежды..... но бухает по взрослому.
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Brabus71
1583665782
Настолько плох?
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Nevsky_RU
1583667000
Тоже сядет походу
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Томик
1583671122
"По потенциалу"? Несомненно, Саша талант. Но он и сам то свой потенциал не раскрыл пока. Так что вряд ли это можно считать комплиментом. Вот если бы Точилин сказал, что по потенциалу Андрей Мостовой - второй Александр Мостовой...
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Hektor 84
1583753767
Если стулом может втащить то тогда точно второй кокоша
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